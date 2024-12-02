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▲「2024金點設計展」12月3日在台灣設計館盛大開展。（圖／經濟部）

由經濟部產業發展署主辦、台灣設計研究院執行的「2024金點設計展」，將在明日於台北松山文創園區「台灣設計館」正式開展，精選本年度榮獲金點設計獎及金點概念設計獎標章作品近兩百件，展覽理念響應永續循環，象徵設計傳承與新生。金點設計獎由經濟部產業發展署主辦、台灣設計研究院執行，是台灣歷史最悠久、具指標性的設計獎項，每年評選出優質設計作品，表揚設計師與業者的創新成果，帶動產業重視設計的價值。經濟部產業發展署今（2）日召開記者會，台灣設計研究院張基義院長及極製設計所游麲主持建築師出席，共同為展覽揭開序幕，展期至明年4月6日止，歡迎各界一同探究台灣及世界各地的設計創意。自2014年起更積極推動國際化布局，開放全球設計師及業者參賽、擴大國際評審團陣容，近年海外參賽作品件數逾五成，已是國際知名的獎項。每年舉辦的「金點設計展」，亦為一次飽覽國內外頂尖設計的難得機會。今年金點設計展由極製設計所策劃，深入探索設計如何在社會創新、科技應用、文化永續與地方文化交融中發揮深遠影響力，共規劃六大主題，以多元跨域的專業視野，將展覽作品、空間設計與理念緊密串聯，激發觀展者的情感共鳴與深層思考。展覽主題包含「設計基石」展現設計在基礎設施與公共系統中的作用與重要性；「倡議支點」傳遞設計如何回應社會多元價值的作⽤；「科技拓界」展示科技創新在解決社會需求中的應⽤；「生活擴界」通過空間設計和商業品牌的創新，探索多樣化和靈活的⽇常體驗；「地方迴聲」透過地⽅品牌重塑、⾃然環境的回應與設計解答，重新詮釋地⽅傳統⽂化；「物質探索」展⽰設計師對材料的理解與創新應⽤，強調回收材料的再利⽤與循環系統設計。本次展場空間也展現永續循環的設計理念，將過往展會中的展桌與物件回收再造，化身為承載不同情境的空間元素。這些再生物件不僅延續了展會的歷史記憶，更象徵設計的傳承與新生，並以層次分明的空間佈局，引領觀者體驗設計如何跨越過去與未來，成為推動永續與創新對話的重要媒介。「 2024金點設計展」精選146件作品，涵蓋台灣、美國、日本、英國、泰國、波蘭、新加坡、馬來西亞、菲律賓、中國、香港及澳門等地的優秀設計。展出的得獎作品不僅展現台灣產業強大的創新動能，也反映科技應用、循環設計、社會創新等未來趨勢的高度關注，讓觀者得以從中洞察設計對當代與未來的深層影響。