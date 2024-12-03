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三重，這片承載著豐富歷史記憶的土地，長期以來是台灣古早味的發源地之一。隨著飲食文化的演變，傳統小吃因時代的進步與消費者需求的提升，邁向精緻化。在重新路二段，一家專精於傳統風味的米粉湯與海鮮料理店，這裡的每一道料理，保留了台灣傳統小吃的精髓，更結合現代烹飪技巧，賦予傳統美食嶄新的生命力。踏入這家店，首先映入眼簾的是溫馨且充滿文青氣息的裝潢，牆面上懸掛的手繪餐點圖示，更增添了店內的藝術氛圍。柔和的燈光與背景音樂營造出舒適的用餐空間，店內提供極具代表性的米粉湯，更有多款精選海鮮料理，讓食客感受到地道台灣小吃的傳承與創新。切仔米粉湯是這家店的主打料理，選用豬大骨與雞骨，經過每日高壓鍋長時間燉煮，湯底香氣濃郁、鮮甜可口。湯頭中的乾香菇、蝦米、肉絲及魚露，進一步提升了湯的深度與層次。米粉湯內料豐富，包括入味的紅糟肉、滷蛋、油豆腐、魚丸和蘿蔔，這些精心挑選的食材使每一碗米粉湯兼具傳統與美味。另一道招牌料理是芋頭奶味米粉湯，芋頭經過精心烹煮，釋放出濃郁的天然香氣，與綿密細膩的湯底相互輝映。海鮮米粉蝦湯的湯底以新鮮蝦頭每天現炒後，加入蔬菜共同熬煮，搭配著Q彈的小卷與手工處理的蝦仁，讓這道米粉湯在保留傳統風味的同時，展現出豐富的口感層次。富滿海鮮粥則巧妙地加入了鹹蛋黃與花生醬，這種創新的組合讓粥底更加濃郁，再配上香脆的油條，能感受到口感的多層次享受。海鮮煎餅的外皮酥脆，內餡豐富，由店家手工製作，將台灣海鮮與傳統煎餅結合，這道料理是台灣經典小吃的精緻升級，也象徵了店家對食材的堅持與對傳統美食的敬意。除了美食，店內提供兒童餐具及嬰兒座椅，讓親子家庭能夠舒適地享用美食，並設有自助式餐具區，讓顧客在用餐過程中更加便利。這種細心周到的服務，無疑為用餐體驗增添了額外的溫暖與舒適感。這家位於三重的精緻小店，將台灣傳統小吃文化進行了現代化的詮釋，無論是對食材的嚴選還是烹飪的精緻程度，店家對於台灣古早味的堅持與創新，讓到訪的食客都能品味到熟悉的味道之餘，還能體會到嶄新的飲食文化。