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▲陳秉豐提醒屋主進行「陽台補登」，讓屋主賣房屋挽回百萬元房價。（圖／資料照片）

你家的陽台坪數有沒有登記進權狀？1982年前蓋好的房子，陽台不計入權狀坪數，但現行陽台面積是要算進權狀裡，要是不查就可能會損失上百萬。台北一名屋主要賣40多年的老房子，在房仲告知並進行陽台補登後，賣房多賣了110萬元，房仲戳穿投資客最愛這類老屋，要是屋主沒發現，就能偷偷賺取百萬元價差。永慶房屋經紀人陳秉豐分享實例，去年底接到老屋出售委託，洽談時發現屋主權狀中沒有做陽台補登，依同區域物件經驗研判約有2坪的陽台可以補登，以區域行情單價45-50萬元來看，20坪的房子加上陽台補登2坪，總共22坪計算，合理的價格應該坐落在990萬元至1100萬元間。屋主一聽才知道原來老屋陽台可以申請補登，在陳秉豐協助後，房屋坪數從20.07坪增加至22.46坪，增加整整2.4坪，房子也順利在一個月內成交，最終成交價1060萬元，推算陽台補登幫助屋主挽回超過110萬元。陳秉豐說明，因服務的區域老公寓多，因此會特別提醒客戶要注意「陽台補登」的狀況。在這個案例中，，提醒屋主要多加注意。1.首先確認房屋有未登記陽台面積。2.持房屋所有權人身分證、印章與建物權狀，向縣市政府工務局或建管處，申請建物竣工圖說及使用執照存根。3.再到地政事務所送件申請建物測量及補登面積。4.地政事務所現場勘測。5.審查通過且繳納相關規費後，地政事務所核發新建物權狀，就算完成補登程序。申請約1個月就可完成。