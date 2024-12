我是廣告 請繼續往下閱讀

(中央社華盛頓4日綜合外電報導)美國總統當選人川普今天任命知名經濟學家納瓦洛(Peter Navarro)為高級貿易暨製造顧問。納瓦洛曾在川普第一任期擔任白宮貿易顧問,著有講述中共危害的書籍「致命中國」。川普(Donald Trump)在旗下社群平台Truth Social寫道,他很高興宣布,納瓦洛將擔任他的貿易暨製造高級顧問(Senior Counselor for Trade and Manufacturing)。此外,川普還寫道,在他第一任期時,很少人能比納瓦洛更有效或堅決執行他的兩項神聖規則,那就是「購買美國貨,僱用美國人」(Buy American, Hire American)。納瓦洛著有「致命中國:中共赤龍對人類社會的危害」(Death by China: Confronting the Dragon A Global Call to Action)一書。他在著作中指出,中國操控貨幣和濫用貿易政策,傷害美國。他的著作「美、中開戰的起點」(Crouching Tiger: What China's Militarism Means for the World)則詳述中國強軍發展對世界的影響。納瓦洛曾是加州大學爾灣分校(University of California,Irvine)經濟與公共政策教授,與美國主流經濟學者的看法不同。他是出名的對中貿易強硬鷹派,曾在共和黨全國代表大會期間批評中國不按世界貿易組織(WTO)的規則行事,他主張美國要對中國祭出高關稅制裁。在川普第一任期,納瓦洛曾擔任貿易顧問。他呼籲對中國貿易採強硬路線,還曾主張華府應停止提及「一個中國」政策。他也提議加強與台灣的關係,包括協助發展潛艦計畫。納瓦洛曾訪問台灣。他曾在受訪時提到,台灣選出民主的新總統,不像是北京的傀儡,但接下來中國就切斷與台灣的往來,包括旅遊、出口等,中國霸凌台灣,讓台灣人反感;除了台灣,中國還欺負菲律賓,就像個惡霸。(譯者:陳正健)1131205