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▲北村豆腐家用餐贈送「人氣霜淇淋」，現在開吃季節限定粒粒柚香口味。（圖／豆府集團提供）

▲方便快吃的麥當勞不用等太久，現在APP週年慶大薯、雞塊都有「買一送一」優惠券。（圖／記者蕭涵云攝）

▲憑周杰倫演唱會門票，韓國BHC炸雞「飲品買一送一」。（圖／BHC炸雞提供）

▲憑此截圖內用指定消費，伊勢路勝勢日式豬排免費請吃「腰內豬排」。（圖／翻攝伊勢路勝勢日式豬排FB）

▲加入樂天小香港會員送「蘆薈酸柑梅子凍」。（圖／翻攝得正FB）

▲「必勝客歡樂吧」光復店鄰近台北大巨蛋，披薩、義大利麵、烤雞吃到飽CP值很高。（圖／必勝客提供）

▲必勝客歡樂吧眾多餐點自助吃到飽，平日每人399元起。（圖/Google評論）

第一位站上台北大巨蛋舉辦個人演唱會的天王周董，今（5）日起一連4天展開「2024周杰倫嘉年華世界巡迴演唱會」，幫大家一次整理大巨蛋美食街「買一送一」優惠，北村豆腐家用餐贈送「人氣霜淇淋」，快速方便就選麥當勞「買一送一」、韓國BHC炸雞「飲品買一送一」，伊勢路勝勢日式豬排免費請吃「腰內豬排」、樂天小香港也送「蘆薈酸柑梅子凍」；加碼推薦「必勝客歡樂吧」光復店更有披薩、烤雞、義大利麵吃到飽。B2花園綠廊15號櫃位豆府餐飲集團旗下韓式料理「北村豆腐家」，主打298元起嫩豆腐煲搭配拌飯，還有炸雞年糕、海鮮煎餅等韓食料理，用餐就能享受韓式小菜無限量供應，而且飯後再贈送「人氣霜淇淋」！偷偷告訴大家，現在可是季節限定「粒粒柚香霜淇淋」口味。B2花園綠廊1號櫃位適逢麥當勞APP全球版登台週年慶優惠活動， 即日起至12月10日，會員領券單點大薯、4塊原味麥克雞塊、薯餅都能「買一送一」，買20塊、30塊原味麥克雞塊分享餐、或雞塊雞腿分享餐都能「免費送6塊原味麥克雞塊」。即日起至2025年1月14日，麥當勞還限期推出內含麥香雞 / 麥香魚搭配中薯及38元冷 / 熱飲，現省37元起；內含麥香雞 / 麥香魚搭配4塊原味麥克雞塊、中薯及38元冷 / 熱飲，現省55元起。B2花園綠廊18號櫃位聽周杰倫演唱會的粉絲注意，門票不只可以做紀念，還能到BHC炸雞換優惠。12月5日至12月8日，憑周杰倫演唱會門票享「指定飲品買一送一」，包括可樂/可樂ZERO/雪碧/檸檬紅茶都「買一送一」，限兌換同品項。B2花園綠廊17號櫃位伊勢路勝勢日式豬排大方祭出「周董開唱 豬排開送」優惠活動，12月5日至12月8日，於大巨蛋店內用消費「季節套餐」，包括酥炸𩸽魚套餐/𩸽魚腰內豬排套餐/廣島牡蠣腰內豬排套餐，並憑貼文截圖或本活動報導截圖，免費請吃「腰內豬排」1塊（每日限量30份）。B2花園綠廊16號櫃位樂天餐飲集團旗下「樂天小香港」，帶著新加坡「最好吃流沙包」進駐台北大巨蛋美食街，主打原汁原味、手工鮮製的蒸籠點心、拉腸粉、生滾粥、廣東麵食等餐點，還為大巨蛋店獨家打造「球來必中」三種球類造型流沙包，特別推薦「一籠大滿足」放有6款人氣點心一次吃到位。現正推出優惠外帶組合，包含點心、炒麵、河粉等餐點，特價288元。而且當日加入樂天會員，即贈送獨家特色甜品「蘆薈酸柑梅子凍」乙份。加碼推薦大巨蛋周邊超高CP值餐廳，「必勝客歡樂吧」光復店平日只要399元起，提供各式口味披薩、義大利麵都能吃到飽的超狂自助吧，還有烤雞、沙拉等副食與飲料也是無限量供應，吃飽飽才有力氣聽演唱會一起大合唱。