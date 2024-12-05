第一位站上台北大巨蛋舉辦個人演唱會的天王周董，今（5）日起一連4天展開「2024周杰倫嘉年華世界巡迴演唱會」，幫大家一次整理大巨蛋美食街「買一送一」優惠，北村豆腐家用餐贈送「人氣霜淇淋」，快速方便就選麥當勞「買一送一」、韓國BHC炸雞「飲品買一送一」，伊勢路勝勢日式豬排免費請吃「腰內豬排」、樂天小香港也送「蘆薈酸柑梅子凍」；加碼推薦「必勝客歡樂吧」光復店更有披薩、烤雞、義大利麵吃到飽。
📌北村豆腐家：用餐贈送「人氣霜淇淋」B2花園綠廊15號櫃位
豆府餐飲集團旗下韓式料理「北村豆腐家」，主打298元起嫩豆腐煲搭配拌飯，還有炸雞年糕、海鮮煎餅等韓食料理，用餐就能享受韓式小菜無限量供應，而且飯後再贈送「人氣霜淇淋」！偷偷告訴大家，現在可是季節限定「粒粒柚香霜淇淋」口味。
📌麥當勞：「買一送一」APP優惠券 B2花園綠廊1號櫃位
適逢麥當勞APP全球版登台週年慶優惠活動， 即日起至12月10日，會員領券單點大薯、4塊原味麥克雞塊、薯餅都能「買一送一」，買20塊、30塊原味麥克雞塊分享餐、或雞塊雞腿分享餐都能「免費送6塊原味麥克雞塊」。
即日起至2025年1月14日，麥當勞還限期推出「99元有省餐」內含麥香雞 / 麥香魚搭配中薯及38元冷 / 熱飲，現省37元起；「129元超省餐」內含麥香雞 / 麥香魚搭配4塊原味麥克雞塊、中薯及38元冷 / 熱飲，現省55元起。
📌韓國BHC炸雞：憑門票「飲品買一送一」B2花園綠廊18號櫃位
聽周杰倫演唱會的粉絲注意，門票不只可以做紀念，還能到BHC炸雞換優惠。12月5日至12月8日，憑周杰倫演唱會門票享「指定飲品買一送一」，包括可樂/可樂ZERO/雪碧/檸檬紅茶都「買一送一」，限兌換同品項。
📌伊勢路勝勢日式豬排：憑截圖免費請吃「腰內豬排」B2花園綠廊17號櫃位
伊勢路勝勢日式豬排大方祭出「周董開唱 豬排開送」優惠活動，12月5日至12月8日，於大巨蛋店內用消費「季節套餐」，包括酥炸𩸽魚套餐/𩸽魚腰內豬排套餐/廣島牡蠣腰內豬排套餐，並憑貼文截圖或本活動報導截圖，免費請吃「腰內豬排」1塊（每日限量30份）。
📌樂天小香港：加會員送「蘆薈酸柑梅子凍」B2花園綠廊16號櫃位
樂天餐飲集團旗下「樂天小香港」，帶著新加坡「最好吃流沙包」進駐台北大巨蛋美食街，主打原汁原味、手工鮮製的蒸籠點心、拉腸粉、生滾粥、廣東麵食等餐點，還為大巨蛋店獨家打造「球來必中」三種球類造型流沙包，特別推薦「一籠大滿足」放有6款人氣點心一次吃到位。
現正推出優惠外帶組合，包含點心、炒麵、河粉等餐點，特價288元。而且當日加入樂天會員，即贈送獨家特色甜品「蘆薈酸柑梅子凍」乙份。
📌必勝客「歡樂吧」光復店：披薩、烤雞、義大利麵吃到飽
加碼推薦大巨蛋周邊超高CP值餐廳，「必勝客歡樂吧」光復店平日只要399元起，提供各式口味披薩、義大利麵都能吃到飽的超狂自助吧，還有烤雞、沙拉等副食與飲料也是無限量供應，吃飽飽才有力氣聽演唱會一起大合唱。
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豆府餐飲集團旗下韓式料理「北村豆腐家」，主打298元起嫩豆腐煲搭配拌飯，還有炸雞年糕、海鮮煎餅等韓食料理，用餐就能享受韓式小菜無限量供應，而且飯後再贈送「人氣霜淇淋」！偷偷告訴大家，現在可是季節限定「粒粒柚香霜淇淋」口味。
📌麥當勞：「買一送一」APP優惠券 B2花園綠廊1號櫃位
適逢麥當勞APP全球版登台週年慶優惠活動， 即日起至12月10日，會員領券單點大薯、4塊原味麥克雞塊、薯餅都能「買一送一」，買20塊、30塊原味麥克雞塊分享餐、或雞塊雞腿分享餐都能「免費送6塊原味麥克雞塊」。
即日起至2025年1月14日，麥當勞還限期推出「99元有省餐」內含麥香雞 / 麥香魚搭配中薯及38元冷 / 熱飲，現省37元起；「129元超省餐」內含麥香雞 / 麥香魚搭配4塊原味麥克雞塊、中薯及38元冷 / 熱飲，現省55元起。
📌韓國BHC炸雞：憑門票「飲品買一送一」B2花園綠廊18號櫃位
聽周杰倫演唱會的粉絲注意，門票不只可以做紀念，還能到BHC炸雞換優惠。12月5日至12月8日，憑周杰倫演唱會門票享「指定飲品買一送一」，包括可樂/可樂ZERO/雪碧/檸檬紅茶都「買一送一」，限兌換同品項。
📌伊勢路勝勢日式豬排：憑截圖免費請吃「腰內豬排」B2花園綠廊17號櫃位
伊勢路勝勢日式豬排大方祭出「周董開唱 豬排開送」優惠活動，12月5日至12月8日，於大巨蛋店內用消費「季節套餐」，包括酥炸𩸽魚套餐/𩸽魚腰內豬排套餐/廣島牡蠣腰內豬排套餐，並憑貼文截圖或本活動報導截圖，免費請吃「腰內豬排」1塊（每日限量30份）。
📌樂天小香港：加會員送「蘆薈酸柑梅子凍」B2花園綠廊16號櫃位
樂天餐飲集團旗下「樂天小香港」，帶著新加坡「最好吃流沙包」進駐台北大巨蛋美食街，主打原汁原味、手工鮮製的蒸籠點心、拉腸粉、生滾粥、廣東麵食等餐點，還為大巨蛋店獨家打造「球來必中」三種球類造型流沙包，特別推薦「一籠大滿足」放有6款人氣點心一次吃到位。
現正推出優惠外帶組合，包含點心、炒麵、河粉等餐點，特價288元。而且當日加入樂天會員，即贈送獨家特色甜品「蘆薈酸柑梅子凍」乙份。
📌必勝客「歡樂吧」光復店：披薩、烤雞、義大利麵吃到飽
加碼推薦大巨蛋周邊超高CP值餐廳，「必勝客歡樂吧」光復店平日只要399元起，提供各式口味披薩、義大利麵都能吃到飽的超狂自助吧，還有烤雞、沙拉等副食與飲料也是無限量供應，吃飽飽才有力氣聽演唱會一起大合唱。