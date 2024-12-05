2024年雙11再度引爆消費熱潮，根據網路開店平台CYBERBIZ內部數據，其品牌客戶於雙11當日的單日營收大幅成長4成；採用OMO解決方案的品牌客戶於雙11期間，營收更較去年增長50％！
根據資策會產業情報研究所（MIC）所發布的《電商購物節消費者調查》，雙11 依然是台灣消費者參與度最高的節慶購物檔期，有 85% 的受訪者都會在雙 11 優惠時刻好好購物一番，CYBERBIZ內部數據更是驗證此一趨勢，數據顯示雙11（11/11）當天為整個檔期的銷售高峰，單日營收相較去年大幅成長42%。整個雙11期間營收與訂單數則相較去年同期皆成長近2成，同時使用EC加POS系統的品牌客戶，雙11期間營收年增更高達50%，顯見在OMO助攻下，品牌雙11業績表現創新高！
本次雙11期間，除了營收、訂單數成長外，整體網路瀏覽量年增也逾2成，達23%。從產業別來看，「美妝保健」、「食品飲料」、「服飾配件」穩居業績前3名，顯示消費者在雙11期間的消費偏好與需求趨勢。美妝保健和食品飲料商品推測受益於節慶檔期大批囤貨潮，服飾配件則以冬季新品上市吸引大量訂單。這些產業透過CYBERBIZ與OMO整合方案支持下，成功掌握消費者需求，成功實現業績爆發。
雙11當天（11/11）為整個檔期的銷售高峰，單日營收相較去年大幅成長42%。消費者在這一天集中採購，顯示出品牌對節慶行銷的投入與規劃能直接影響業績。CYBERBIZ 整體客戶於雙11期間發送的行銷簡訊數量相較去年同期增加了13萬封，其中更超過半數是透過自動化行銷功能CYBERBIZ Automation發送完成，幫助商家快速應對消費熱潮，精準投放以提升行銷效率。
除了線上銷售表現強勁，線下POS系統在雙11期間的營收成長更是亮眼，達到50%的年增率。CYBERBIZ不少實體電商知名品牌，於雙11期間線下銷售額均突破千萬，說明疫後實體表現優異，進一步也顯現實體店舖在節慶行銷中的重要性。CYBERBIZ的OMO整合解決方案讓線上與線下環節無縫銜接，提供消費者更順暢的購物體驗，同時助力品牌提升整體營收。
雙11期間，觀察內部數據顯示，會員經營相當關鍵，而消費主力仍以品牌舊客為主，比例高達九成以上，凸顯會員深耕經營的重要與價值。CYBERBIZ的會員系統讓品牌客戶精準掌握消費者行為，結合行銷自動化功能，實現分眾行銷並提高購買轉化率。品牌透過會員數據分析，既能提升客戶忠誠度，也能夠針對重點客群進行精準行銷，創造更多銷售機會。
此外，MIC發布的《電商購物節消費者調查》也指出，有43.1%的消費者會把握接下來的雙12優惠，而第四季一向是電商年度業績最旺的一季，且銜接年節檔期，因此儘管雙11檔期剛過，各大品牌已同步備戰緊接而來的雙12，營收預期也將呈現雙位數以上成長！
CYBERBIZ 官網：https://cyberbiz-ec.com/RjdX8
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本次雙11期間，除了營收、訂單數成長外，整體網路瀏覽量年增也逾2成，達23%。從產業別來看，「美妝保健」、「食品飲料」、「服飾配件」穩居業績前3名，顯示消費者在雙11期間的消費偏好與需求趨勢。美妝保健和食品飲料商品推測受益於節慶檔期大批囤貨潮，服飾配件則以冬季新品上市吸引大量訂單。這些產業透過CYBERBIZ與OMO整合方案支持下，成功掌握消費者需求，成功實現業績爆發。
雙11當天（11/11）為整個檔期的銷售高峰，單日營收相較去年大幅成長42%。消費者在這一天集中採購，顯示出品牌對節慶行銷的投入與規劃能直接影響業績。CYBERBIZ 整體客戶於雙11期間發送的行銷簡訊數量相較去年同期增加了13萬封，其中更超過半數是透過自動化行銷功能CYBERBIZ Automation發送完成，幫助商家快速應對消費熱潮，精準投放以提升行銷效率。
除了線上銷售表現強勁，線下POS系統在雙11期間的營收成長更是亮眼，達到50%的年增率。CYBERBIZ不少實體電商知名品牌，於雙11期間線下銷售額均突破千萬，說明疫後實體表現優異，進一步也顯現實體店舖在節慶行銷中的重要性。CYBERBIZ的OMO整合解決方案讓線上與線下環節無縫銜接，提供消費者更順暢的購物體驗，同時助力品牌提升整體營收。
雙11期間，觀察內部數據顯示，會員經營相當關鍵，而消費主力仍以品牌舊客為主，比例高達九成以上，凸顯會員深耕經營的重要與價值。CYBERBIZ的會員系統讓品牌客戶精準掌握消費者行為，結合行銷自動化功能，實現分眾行銷並提高購買轉化率。品牌透過會員數據分析，既能提升客戶忠誠度，也能夠針對重點客群進行精準行銷，創造更多銷售機會。
此外，MIC發布的《電商購物節消費者調查》也指出，有43.1%的消費者會把握接下來的雙12優惠，而第四季一向是電商年度業績最旺的一季，且銜接年節檔期，因此儘管雙11檔期剛過，各大品牌已同步備戰緊接而來的雙12，營收預期也將呈現雙位數以上成長！
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