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最懂吃、最愛吃的吃貨來啦！星巴哈尼攜手加菲貓，強強聯手，推出品牌明星商品-寵物益生菌全新聯名包裝！不只成份絕對用心，還有吸睛外盒要來擄獲飼主們的心！星巴哈尼與加菲貓，聯名打造一場以「愛與歡樂」為主題的野餐派對！〔星巴哈尼 | 加菲貓〕聯名限定包裝，2025.01.01於官網/寵物公園開賣。星巴哈尼邀請您與毛孩參加這場充滿愛與歡樂的野餐盛宴，提供毛孩所需的營養與呵護。〔星巴哈尼 | 加菲貓〕聯名證件夾，2025.01.01於官網/寵物公園開賣。 官網【1+1活動】購買一件聯名款益生菌，搭配任一商品，即贈 1 款證件夾；於寵物公園，購買3件星巴哈尼商品，即贈 1 款證件夾。(3款隨機，送完為止)〔星巴哈尼 | 加菲貓〕聯名地毯，2025.01.01於官網/寵物公園開賣。購買星巴哈尼商品，消費滿 $5000 即可獲贈 1 款地毯(2款隨機，送完為止)。星巴哈尼一路以來，致力打造媲美人用標準的寵物保健食品，更是全台第一支由 A.A.驗證 100％ 無添加的寵物益生菌。「養過毛孩的人都知道，當毛孩進入我們的世界，就注定成為我們人生中『重要的家人』了！」星巴哈尼的品牌故事講訴了對毛孩的愛和重要性。無論家中毛孩的個性、外貌或品種如何，都是我們生活中不可或缺的愛與陪伴。這與加菲貓的故事不謀而合，毛孩不僅是一個可愛的伴侶，更是與之共度無數美好時刻的家庭成員。星巴哈尼團隊在打造品牌與產品的道路上，就像加菲貓獨具個性、做自己、不內耗，，堅持採用無添加且不含人工添加劑的安全原料，確保毛孩能夠在成長的過程中，適時補充各個時期所需的營養，並且不會造成身體負擔，這樣的原則與愛護，也像可愛呆萌歐弟一樣，以「忠誠」與「純粹的愛」，守護著品牌的消費者與毛寶貝們。這次星巴哈尼與加菲貓的品牌聯名，針對吃貨加菲貓，打造全新益生菌包裝，傳遞「懂吃還得懂得保養！」的概念，讓好菌常駐，才能維持毛孩腸胃道機能，穩定享用美食。想要家中的狗狗、貓貓像加菲貓一樣擁有好胃口的飼主們，一定不要錯過這次認識星巴哈尼的機會喔！