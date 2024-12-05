是否有發現自己家中的貓貓或狗狗毛髮總是黯淡、粗糙，甚至經常掉毛？許多飼主會因此上網求救發問：「家裡的寶貝要吃什麼毛才會漂亮？」事實上，讓毛孩擁有柔順亮麗的毛髮，秘訣就在於「日常飲食」的選擇上。近期興起的「北歐飲食」就是這樣一種提倡天然健康的飲食方式，不僅適合人類飲食，也可為毛小孩提供健康的營養選擇。
北歐飲食是一種相對較新的飲食概念，與地中海飲食相似，強調全天然、低加工的食材，包括以全穀物、水果、根莖類蔬菜和豆類為核心食物，這些食物提供了豐富的營養素和抗氧化物，不僅對人的健康有益，對寵物的毛髮亮澤和皮膚健康也同樣有效。
在北歐飲食理念中，特別鼓勵多吃魚類、海藻等富含Omega-3、碘、維生素D的食材，這些成分有助於寵物保持皮膚健康、使毛色健康亮麗。此外，多樣化的蔬菜和水果提供豐富的纖維和微量元素，對腸胃健康和消化系統也大有幫助。然而，並非所有飼主都有時間親自準備這些食材。為此，來自歐洲的自然主義推出了專為貓狗設計的美毛飼料，以「貼近自然」的理念為核心，結合北歐飲食基礎與東方食補智慧，為毛孩的日常飲食提供全面的保健呵護。
自然主義草本美毛飼料的成分包括百合根、鮭魚、紫花苜蓿、番茄、蘋果及海藻等草本精華，這些食材含維生素A、C、E和抗氧化物質，有助於維持皮膚健康和毛髮亮麗。自然主義希望從大自然中汲取食材的本質，提供給毛小孩自然的呵護，並將這份「來自草本的精華」帶入日常餵食中，讓飼主在繁忙的生活中也能輕鬆提供毛孩優質的日常保養，並有更多時間可以與毛孩建立更深厚的情感連結。
想親身了解自然主義草本配方嗎？自然主義將於2024年12月13日（星期五）至12月16日（星期一）在高雄展覽館參加寵物展，攤位位於東森寵物S221。
活動期間，寵物展及門市購買滿3,888元即贈送限量拓展外出便攜寵物背包一個（市價$1520），現場數量有限，送完為止！此外，還有現場成貓、高齡貓飼料買一送一的優惠活動。歡迎各位飼主親臨現場，為您的毛孩挑選最適合的美毛產品。
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自然主義草本美毛飼料的成分包括百合根、鮭魚、紫花苜蓿、番茄、蘋果及海藻等草本精華，這些食材含維生素A、C、E和抗氧化物質，有助於維持皮膚健康和毛髮亮麗。自然主義希望從大自然中汲取食材的本質，提供給毛小孩自然的呵護，並將這份「來自草本的精華」帶入日常餵食中，讓飼主在繁忙的生活中也能輕鬆提供毛孩優質的日常保養，並有更多時間可以與毛孩建立更深厚的情感連結。
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