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暖暖系列第五代作品《無限暖暖》宣布今(5)日全平台公測正式開啟，《無限暖暖》是一款融入了平台跳躍、冒險、換裝等多種遊戲元素，帶來更為繽紛多元體驗的開放世界冒險遊戲。玩家可以在廣袤奇幻的大世界中透過各式各樣的方式獲得不同風格的精美套裝，與暖暖和大喵展開新的冒險旅行！這場以「無限」為名的旅程，既是嶄新的起點，也是約定的重逢。由衷期待與各位搭配師在奇迹大陸相見！名為「暖暖」的少女推開世界的門扉，為這片大陸帶去奇迹的曙光。 再次感謝大家長久以來的愛與支持，願每位搭配師都能夠從《無限暖暖》的世界中感受到快樂與美好！除上述內容外，官方帶來公測內容及福利..等最新情報，邀請搭配師一起來奇迹大陸書寫屬於搭配師的故事！在本次內容將開啟以下地圖：花願鎮、微風綠野、石樹田、祈願樹林，主線劇情現已開放至第八章『盛放的金薔薇』，通過主線第八章即可解鎖心願金薔薇的套裝設計圖。另在全球預約達成及前瞻直播等福利已累計可領取126抽，只要進入遊戲並完成指定關卡或任務即可領取，更多相關資訊。搭配師們可以前往雙平台（Android & iOS）、PlayStation™Store、Epic Games Store下載無限暖暖，或關注無限暖暖官網、官方帳號獲取更多遊戲資訊，期待與大家共同開啟這段奇幻的冒險旅程。遊戲相關連結：