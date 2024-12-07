我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《墨雨雲間》吳謹言（左）王星越（右）劇中聯手復仇，對手戲精彩。（圖／愛爾達電視 提供）

▲劉亦菲因《玫瑰的故事》再度走紅。（圖／翻攝自微博）

▲《慶餘年2》延續第一季好口碑。（圖／Disney+提供）

▲楊紫《長相思2》飾演女主角小夭。（圖／長相思微博）

▲張凌赫（左圖左）和趙今麥（左圖右）合作《度華年》，趙今麥茵個子嬌小吻戲親不到對方而求饒，互動相當可愛。（圖／翻攝自微博）

▲《顏心記》宋軼（左）大婚裝扮豔光四射。（圖／iQIYI國際站提供）

▲《承歡記》楊紫（右）和許凱劇中有多場吻戲，拍戲感覺全世界都在圍觀。（圖／愛爾達電視提供）

▲《珠簾玉幕》劉宇寧、趙露思組CP話題不斷。（圖／珠簾玉幕官方微博）

▲楊冪（右）與龔俊（左）擺在一起畫面美到不行。（圖／愛奇藝國際站提供）

▲歐陽娜娜（右）扮作長安第一美人與徐正溪搭檔在《永安夢》演出。（圖／翻攝《永安夢》微博）

說起2024年的陸劇，就不得不提起「復仇女王」吳謹言滿血回歸，和王星越主演的《墨雨雲間》可說是爽度破表，另外，劉亦菲主演的《玫瑰的故事》播出後也引來話題，除此之外還有趙今麥和張凌赫主演的《度華年》，穿越時空的情感糾葛也是讓人看得欲罷不能，《NOWnews今日新聞》為您整理今年必追10大陸劇在此，絕對不能錯過。類型：古裝、復仇主演：吳謹言、王星越、陳鑫海、李夢上線日期：2024年7月17日播出平台：Netflix《墨雨雲間》講述縣令千金薛芳菲（吳謹言 飾）遭遇陷害和活埋，被幸運救起後，頂替中書令之女姜梨（楊超越 飾）身分，開啟絕地反擊的復仇之路。吳瑾言從2018年《延禧攻略》爆紅後，以該劇再度受到關注，戲熱播話題量暴增，更帶動一票配角知名度，她劇中和小12歲的同門師弟王星越演CP一點也不違和。類型：都市情感主演：劉亦菲、佟大為、林更新、萬茜上線日期：2024年6月6日播出平台：Netflix該劇圍繞著「黃亦玫」（劉亦菲 飾）成長歷程與坎坷的感情經歷所展開，以女性主義視角詮釋當代婚戀觀與價值觀。打破過去「從一而終」的觀念，在劇中與彭冠英、林更新、霍建華、林一多位男配角衍生感情線，從坦蕩熾烈的浪漫初戀到覆水難收的婚戀關係，女主角都勇於面對並堅持追求自己真正想要的幸福，觸動人心的劇情引發讀者對生命的深刻思考。類型：古裝主演：張若昀、李沁上線日期：2024年5月16日播出平台：Disney+《慶餘年2》讓粉絲苦等4年終於播出，原班人馬回歸，男主角范閒找來人氣實力派演員張若昀飾演，李沁則在劇中飾演靈動清新的女主角林婉兒，組成「飯碗CP」大受好評。劇中的配角陣容則找來影帝陳道明、辛芷蕾、吳剛、李小冉等實力派演員出演，其中陳道明在劇中飾演城府極深的慶帝，原著作者貓膩也曾透露，當初在寫慶帝這個角色時，就是以陳道明為原型來塑造的，表面平易近人實則深藏不露的心機演繹堪稱經典。類型：古裝主演：楊紫、張晚意、鄧為上線日期：2024年7月8日播出平台：騰訊視頻、WeTV、iQIYI國際版陸劇女神楊紫2023年主演古裝劇《長相思》爆紅，更一口氣帶旺張晚意、鄧為、王弘毅、檀健次等4大新生代男星，《長相思2》緊接著推出，講述女主角「小夭」楊紫助表哥「西炎瑲玹」（張晚意 飾）取得西炎王位，但兩人反目的虐心戲讓觀眾看了都跟著哭了；此外，小夭誤會「塗山璟」（鄧為 飾）讓未婚妻懷孕背叛自己，因此答應與「赤水豐隆」（王弘毅 飾）結婚，同時九頭蛇妖相柳（檀健次 飾）依舊默默守護她，一段虐戀也是看點之一。類型：古裝穿越主演：趙今麥、張凌赫、陳鶴一、劉旭威上線日期：2024年6月26日播出平台：優酷張凌赫和趙今麥主演的古裝劇《度華年》6月底開播，190公分的張凌赫與165公分的趙今麥有著最萌身高差，兩人第一世從相愛到相恨，死之前帶著誤會轉生，上天給他們再活一次的機會，在第二世中，他們原想著避開彼此，沒想到卻又糾纏在一起。26歲的張凌赫，以《少女大人》在演藝圈闖出知名度，接著主演《蒼蘭訣》、《寧安如夢》、《雲之羽》都讓他的人氣水漲船高；21歲的趙今麥是童星出身，8歲時以電視劇《不能沒有娘》出道，清純外型氣質出眾，過去大多以演電影為主，後來接連演過幾部電視劇《初戀那件小事》、《在暴雪時分》等讓更多的觀眾認識她。類型：古裝愛情主演：羅雲熙、宋軼上線日期：2024年6月21日播出平台：愛奇藝《顏心記》故事講述原為郡王的江心白（羅雲熙 飾），因為父親遭陷害而被流放，在被追殺時頭部撞到了馬車而患上「臉盲症」，長大後成為一名總捕頭，並遇見患有「變身症」的江湖游醫顏南星（宋軼 飾），男主角有臉盲症卻能認出變身後的她，從不打不相識到相知相伴的浪漫故事。類型：都市愛情主演：楊紫、許凱上線日期：2024年4月9日播出平台：愛爾達影劇「古裝男神」許凱在《承歡記》換上西裝、扮演冷漠毒舌、處處要強的霸道總裁「姚志明」，帥氣逼人的造型和前後反轉的精湛演技也讓他收穫近90萬粉絲，他和楊紫首次搭擋就激起火花，不少粉絲也敲碗希望能二搭演出。《承歡記》改編自亦舒同名小說，劇情講述出身於上海的女孩麥承歡（楊紫 飾），原與男友辛家亮（牛駿峰 飾）論及婚嫁，兩人卻因家庭背景懸殊，加上麥母過度干涉導致分手。爾後楊紫和姚志明（許凱 飾）因工作相識，從職場夥伴變成戀人。類型：古裝主演：趙露思、劉宇寧上線日期：2024年11月21日播出平台：Netflix古裝劇《珠簾玉幕》由人氣演員趙露思、劉宇寧主演，劇情包含權謀、經商是經典「大女主劇」，而劉宇寧和趙露思也不是首次在劇中演CP，這回再度搭檔吸引不少話題，趙露思在劇中一路過關斬將，最後成為傳奇女富商，和劉宇寧相愛相殺的戲碼高潮迭起。類型：古裝奇幻主演：楊冪、龔俊、郭曉婷、魏哲鳴上線日期：2024年5月23日播出平台：愛奇藝楊冪在《狐妖小紅娘月紅篇》中飾演擁有「千年不敗神顏」的狐妖，楊冪形容她的角色是典型的「人狠話不多」，在劇中她是妖界的大家長，全身散發高冷霸總氣質；而龔俊則飾演塗山內唯一的人類，主動追求妖仙姐姐楊冪，2人戲裡戲外都充滿CP感《狐妖小紅娘月紅篇》不僅還原原作動漫中唯美的壯闊場景，服裝與特效上更是華麗眩目。類型：古裝劇主演：歐陽娜娜、徐正溪、孫堅、夏楠上線日期：2024年2月28日播出平台：騰訊視頻《永安夢》改編自「發達的淚腺」的小説《長安第一美人》，舊朝首都永安因城西渠垮塌，負責工事的都官尚書沈文祁一夕獲罪，身陷牢獄，女兒沈甄（歐陽娜娜 飾）一向養在深閨，不諳世事，此時流落街頭，負責調查此案的廷尉陸時硯（徐正溪 飾）一步步走近她，兩人經歷生死、交託信任，真正的幕後黑手卻向兩人默默逼近。