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▲網紅「超哥」（左圖）及直播主Toyz今年初當眾爆發肢體衝突，過程全被直播拍了下來，隨後Toyz向超哥提告，本月4日北檢偵查終結，依傷害罪、恐嚇罪起訴超哥，風波歷經近1年才落幕。（圖／翻攝自超哥臉書、Toyz直播）

▲直播主晚安小雞（前排左二）闖入柬埔寨拍攝造假影片，下跪道歉坦承為流量犯行，遭當局判處2年刑期、罰款400萬元柬幣（約新台幣3萬元），並終身禁止入境柬埔寨。（圖／翻攝自Hun Many 臉書）

▲Peeta葛格今年3月爆出涉嫌持有二級毒品大麻，遭警方逮捕偵辦，重創良好形象，今年10月後，其採檢為陰性及指紋相關證據採證不足，檢方予以不起訴處分。（圖／翻攝自Peeta葛格臉書）

▲網紅YouTuber愛莉莎莎於今年1月總統大選質疑開票程序，隨後遭中選會提告加重誹謗，今年10月30日北檢偵結全案，認為愛莉莎莎罪嫌不足，將其予以不起訴處分。（圖／翻攝自愛莉莎莎臉書、IG）

▲今年6月蔡阿嘎（左）開除資深員工蘿拉（右），事隔1個月公開其利用A、B合約不當獲利超過8位數，昔日到訪蘿拉家中的開箱影片被笑稱「根本是蒐證影片」。（圖／翻攝自蔡阿嘎Youtube）

▲百萬YouTuber波特王爆料中國收買多組知名創作者赴中國旅遊拍片，消息一曝光，包括蕾菈、魚乾、卡特、團隊「欸你這週要幹嘛」等都遭到點名。（圖／翻攝自波特王臉書）

▲「眾量級CROWD」Andy（右）及家寧（左）今年10月宣佈分手並將頻道停更，「謝謝一路以來的支持與陪伴，畢業快樂。各位，我們後會有期，愛你們每一個人」，令許多粉絲不捨。（圖／翻攝自眾量級CROWD臉書）

▲YouTuber團體這群人團長展榮收到《獵人》公關品並拍片開箱，怎料脫口一句「這個卡通我知道」，其中「卡通」2字引發大批粉絲不滿，而遭到炎上。（圖／翻攝自展榮IG）

▲網紅直播主館長今年11月於直播中自爆曾做過職棒簽賭生意，引發輿論撻伐，隨後更遭到民進黨台北市議員簡舒培及陳賢蔚提告，目前檢方已分案調查中。（圖／翻攝自館長惡名昭彰Youtube）

▲身為YouTuber的馬來西亞籍Ryu（右）及其日本妻子Yuma（中），上月中旬爆出婚變消息，雙雙分別出軌，男方與中國女畫家搭上線，Yuma則與老公好友Tommy（左）暗地交往，交織出這段「三國戀」引發網上熱議。（圖／翻攝自Yuma IG）

2024年即將迎來尾聲，除了娛樂圈中藝人的各種大小事成為焦點之外，人氣紛紛竄出頭的網紅、直播主及Youtuber不勝枚舉，因此也衍伸出許多爭議事件，鬧得沸沸揚揚佔盡各大媒體版面，像是「蔡阿嘎遭資深員工蘿拉AB合約詐財」、「Ryu、Yuma婚內雙出軌交織三國戀」、「眾量級CROWD分手爆出邪教疑雲」等，對此《NOWnews今日新聞》幫讀者特別整理出「10大網紅爭議事件」，帶你（妳）來一一回顧！網紅超派人生（超哥；本名黃伯超）及直播主Toyz（本名劉偉健）兩人冤家路窄，今年1月20日Toyz前往超哥自營海鮮餐廳邊用餐邊直播，因一句評論「魚肉不錯，不過醋飯非常難吃」，惹怒超哥當場向他揮拳毆打，還恐嚇Toyz：「要殺死你！不是你死就是我死，如果你一天還在台灣就別想活著」，衝突過程全被錄下，該事件引發兩派人馬爭論，有人認為Toyz不當發言應承擔後果，也有人則認為超哥「動手就是不對」。事後被打得頭破血流的Toyz向超哥提告，事隔許久，案件於本月4日北檢偵查終結，依傷害罪、恐嚇罪起訴超哥和當時也有動腳的林姓員工。另外，Toyz自2021年9月疑涉販毒案，經歷約2年又8個月的官司，最終在今年5月仍依6個毒品罪、一審及二審的判決遭處4年2月有期徒刑，而他即在今年5月16日赴台中地檢署報到，當日下午1時搭乘囚車至監獄，其母親也到場痛心送別。事實上，Toyz早在入獄前一日就開直播「交代後事」，坦言自己還在努力調整心態，要面對自己做錯的事情非常不容易，最放心不下的也是家人及女友篠崎泫。台灣「非自然現象系」直播主晚安小雞（本名陳能釧）從2020年發跡，Youtube頻道以「恐怖探險」系列影片而聲名大噪，擁有超過12萬粉絲訂閱，今年2月晚安小雞前往柬埔寨「凱博園區」開直播探險，隔日他的工作團隊聲稱其失蹤找不到人，接著當日晚安小雞再度上線直播，見他衣衫破爛慌張地拔腿狂奔，並表示自己遭擄獲後逃跑出來，過程被電擊棒凌虐及剃掉頭髮，事件引起當地警方關注。事後，2月15日晚安小雞遭到當地警方逮捕，原來其透過鬼娃娃、面具及燈光等，在廢墟、飯店與工地等荒地直播，塑造自己遭人綁架及勒索的假象，接著晚安小雞與警方出面召開記者會，下跪道歉坦承犯行：「希望柬埔寨政府可以給我們一次機會，以我們的流量讓大家知道柬埔寨其實是個治安非常好的地方，沒有像國際新聞寫的有那麼多事情發生」，最終他遭柬埔寨依違反煽動製造社會動亂罪，判處2年刑期、罰款400萬元柬幣（約新台幣3萬元），並終身禁止入境柬埔寨，不少抨擊聲浪直嗆：「丟臉丟到國外」。健身網紅「Peeta葛格」擁有77萬粉絲訂閱，以粗獷外型及陽光形象圈粉無數，怎料今年3月15日爆出涉嫌持有毒品，其健身房被搜出藏有第二級毒品大麻，隨後遭警方逮捕偵辦，Peeta葛格堅決否認使用大麻，並表示「不知道誰放的」，今年10月過後，由於Peeta葛格大麻採檢為陰性及指紋相關證據採證不足，檢方予以不起訴處分，不過其所持有的電子菸含有少量大麻成分，仍被判緩起訴1年、支付公庫15萬元，也算是還給Peeta葛格清白。對此，Peeta葛格11月也終於更新社群，澄清這段期間外界對他的誤解，表示遭到有心人士栽贓，讓他的心理狀態跌落谷底、生理上也出現毛病，「這個痛是從心理到生理都可以感受到的痛」，曾身心俱疲的他如今重新振作，「我真的只想要回到好好健身、拍片、衝事業的生活」，Peeta葛格也特別感謝一路以來支持著他的家人、朋友還有粉絲，「我會努力把自己顧好，往下個階段邁進」，承諾未來將用全新的自己再跟大家相見。今年1月總統大選開票，知名網紅YouTuber「愛莉莎莎」在社群平台質疑開票程序，脫口一句「我輸得起，但因為作票才輸我真的無法喔…原來投票箱內層都藏一堆票？」，描述過程疑似有「作票」之嫌，此舉惹出爭議，愛莉莎莎隨即道歉坦承言詞過當，不過在2月19日仍遭警方以涉違反社會秩序維護法移送，今年5月21日新北地院板橋簡易庭審理結果出爐，指出難認該貼文內容有影響公共安寧之情形，因此裁定不罰。豈料，事件還沒完，中選會（中央選舉委員會）向愛莉莎莎與轉發「作票」影片的20名網友提告加重誹謗，中選會表示，等人散布不實訊息意指中選會的立場偏頗，足以毀損中選會名譽，涉犯刑法加重誹謗罪嫌，審理程序近半年，10月30日北檢偵結全案，認為愛莉莎莎等人罪嫌不足，將21人予不起訴處分，檢察官認為，國家選務與公共利益極其相關，屬可受公評之事，實鑿受憲法言論自由保障。人氣Youtuber蔡阿嘎成立團隊以來，是出了名的善待員工，沒想到今年6月6月無預警對外宣布開除資深員工蘿拉，表示其因個人不法行為，造成公司重大損失，隔月4日蔡阿嘎正式曝光解雇蘿拉的真正原因，原來其利用「A、B合約」不當獲利，金額超過8位數，還包括了騙取公關品、霸凌同事與刁難接洽人員等，種種行徑都讓蔡阿嘎與其妻子二伯難以置信，遭到一名共事超過10年的員工背叛。值得一提的是，蔡阿嘎分別於去年及前年到訪蘿拉家中拍影片，先是介紹其出國大手筆購買的戰利品，爾後還開箱各大愛馬仕名牌包、首飾及配件，連房間的衣櫃裡、床底下也堆滿奢華精品，蔡阿嘎當時笑著形容，「蘿拉把買房子的頭期款都變成包包了」，如今蘿拉詐財事件爆發後，影片紛紛引來大批網友朝聖，直呼：「開箱影片變成蒐證影片」，也不忍對蘿拉的品行與為人嗤之以鼻。百萬Youtuber波特王時常發表兩岸相關言論，今年6月就發文透露下半年度將有網紅或創作者赴中國旅遊拍片，「中共國務院就是有撥預算，要砸錢要來對台灣文化統戰」，引發各界熱議，怎料後續真有許多YouTuber拍攝相關主題影片，包括GINA、魚乾赴成都，團隊「欸你這週要幹嘛」、卡特到了新疆，「哈哈台」曾去廈門、蕾菈則是到上海放假，而鍾明軒已去過上海、北京與深圳等地，爭議延燒至8月後仍未止息，引發網上流言蜚語。對此，波特王強調此說據可靠消息，「我不是說訪中的就一定是免費去的，但確實有這回事正在進行。也讓各位知道中共國務院就是有撥預算，要砸錢要來對台灣文化統戰」，不過遭點名的創作者們也一一出面澄清，魚乾表示沒收過來自中國的邀約，純屬體驗旅遊，「欸你這週要幹嘛」中的Ariel透露僅是生日之旅，沒有規劃拍片，卡特則曬出支付機票的明細，闢謠受中國收買拍片，蕾菈表示，「有收到邀請，但已明確拒絕，所有的行程都是自己付錢」，究竟事實真相為何，至今仍是羅生門。情侶檔Andy及家寧自2016年成立YouTube頻道「眾量級CROWD」，以整人互動、生活影片主題著名，交往近9年的兩人在今年10月26日向外宣告分手並將頻道停更，「感激這一路走來的心酸與喜悅，也祝福彼此未來會更好」，兩人好聚好散展開各自的生活，「謝謝一路以來的支持與陪伴，畢業快樂。各位，我們後會有期，愛你們每一個人」，令許多粉絲不捨。同時，家寧以獨立新頻道「秘月期POPOO」露出，上傳一部命名為「有話要說！噓！」的影片，見她隻身對著鏡頭自言自語，由於內容模糊不明，讓人看得納悶之餘，也不禁擔憂起家寧的精神狀況，直呼「很像邪教」，於是就有網友挖出其長期加入「心靈成長課程」，推測可能受到洗腦式教導。不過，點閱家寧上月底的最新影片，明顯看出整個人沒有異常狀態，留言區也獲得不少粉絲支持打氣。今年10月知名速食店聯名動漫《獵人》推出全套卡包，找來許多KOL展示公關品以達行銷效果，其中YouTuber團體這群人團長展榮也有收到並拍片開箱，怎料過程脫口一句「這個卡通我知道」，其中「卡通」2字引發動漫圈大批粉絲不滿，認爲「是動漫不是卡通」，質疑展榮根本對《獵人》一知半解，紛紛湧入其社群批評指教。對此，展榮10月21日晚間貼出影片作出澄清並道歉，「大家的留言跟意見，我全部收到了，謝謝你們給我這次寶貴的經驗。」畫面中見在一旁的弟弟展瑞也搭腔，「卡通跟動漫是不一樣的，卡通是卡通，動漫是動漫，就跟展榮不是展瑞、展瑞不是展榮一樣」，展榮表示深知錯誤，立志就從跌倒就要從哪裡站起來，過2日則宣布要把《獵人》聯名卡包送給喜愛的粉絲，風波才逐漸平息。大名鼎鼎網紅直播主「館長」（本名陳之漢）在今年11月25日於直播中自爆年少時曾做過職棒簽賭生意，「對啊我二十幾歲有做過球板，我這十年都講過了怎麼了？」曾犯不法舉止還氣焰囂張引發輿論撻伐，風波愈演愈烈，28日民進黨台北市議員簡舒培及陳賢蔚赴台北地檢署按鈴控告館長，並表示其行為已觸犯《刑法》第266條、第339條及《組織犯罪防制條例》，要為社會伸張正義，強調館長必須跟全民致歉。對此，當日晚間館長也於直播中正面回應兩人，「20年前，少年要出頭，做這麼大的組頭？吃屎啦，我真的沒做過組頭！」並怒轟其加油添醋，澄清自己參與的是美國職棒球版，並非台灣職棒，自己也不是賭博的人，希望以自身經歷宣導，混黑道真的不好，針對相關事件，檢方現已分案介入調查，擇日傳喚館長說明，後續發展恐怕得到2025年才有結論。百萬YouTube「Ryuuu TV / 學日文看日本」中的馬來西亞籍Ryu及其日本妻子Yuma，原憑藉幸福螢幕形象吸引粉絲喜愛，怎料上月中旬爆出婚變消息，源頭自於一名中國女畫家曝露出與Ryu發展成情人，隨後又爆料Yuma早已與其日本好友Tommy交往中，且Tommy還是Ryu的好友，三人過去時常一起拍片，原來Yuma和Tommy早有小小曖昧互動，完全不理一旁老公Ryu的感受，堪稱神劇情的「三國戀」引發熱烈討論。事發後，Ryu及Yuma在11月10日各別上線解釋事件原委，Ryu坦承在Yuma外遇Tommy後，自己也和中國女畫家產生感情，並宣稱將自己的車子與房子給Yuma，Yuma則是沒有否認Ryu說法，至於Tommy方面，在11日發出聲明向Ryu及大眾道歉，「我真的不應該做這樣的事情造成大家的困擾並傷害這麼多人」，坦言一切錯誤源頭來自於自己，才落得如今4人都不好受，事件導致Ryu、Yuma及Tommy人設全毀，創作頻道也停擺至今，未來動向不得而知。