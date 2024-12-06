我是廣告 請繼續往下閱讀

▲消基會公布，以一般隨機抽獎方式來試算，一個人連中兩次大獎的機率是0.000016；而若是四人中兩次大獎的機率是「6.1 乘以 10的負20次方」。（圖／翻攝消基會公布資料畫面）

為鼓勵消費者力行發票無紙化，財政部從6月6日至9月30日舉辦「雲端種樹趣 e起集點樹」網路活動，共分3期，每期結束後辦理抽獎，並於10月25日進行終極抽獎。總獎金與獎品超過215萬，其中包括有MacBook、iPad、iPhone、Dyson吸塵器等獎品，吸引很多消費者參加。抽獎結果竟有「4個幸運兒」直接帶走8項大獎，等於一個人竟能抽中兩大獎。消基會今（6）日開記者會提出質疑，並公布機率公式，於正常情況下「四人連中兩次大獎的機率微乎其微」，並呼籲日後政府機關或業界舉辦抽獎活動，應以此次活動為鑑，主動公開選號程式碼，且保留若干時間，一旦有人提出質疑，將有證可循，可有效化解爭議。此次活動從得獎名單顯示，陳Ｏ祥在第1期抽獎中了iPhone 15 Pro，又於終極抽獎得到另一支iPhone 15 Pro；吳Ｏ玹於第1期得到飲水機，於終極得到洗地吸塵器；梁Ｏ邦於第1期得到自行車，於終極得到MacBook Pro；高Ｏ君於第2期得到iPad Pro，於終極又中了1部iPad Pro。消息一出，群眾譁然，因為4個人各分別獲得兩項大獎，也有網友提出這等於如同連中10期大樂透般的難得。消基會也公告此機率，若以正常情況來演算，即一般隨機抽獎方式來試算，，消基會表示，算出後的最後數字等於可以忽略，也就是說正常情況下「四人連中兩次大獎的機率微乎其微」。消基會表示，政府舉辦的抽獎活動最重要的是公開、公正、透明。雖然財政部在爭議發生後的後續新聞說明強調，承辦廠商係參酌本活動目的撰寫抽獎程式，其未依一般隨機抽奬方式（即積極參加者享有較多抽奬機會，每次抽奬機會均享相同中奬機率），而採調高積極參與者的權數值及給予優先抽獎機會、調整系統產生亂數的區間、以該亂數與參與者的權數值比大小等方式，希望提高積極參與者的中奬率，以提升民眾對雲端發票的黏著度。消基會也指出，於11月15日至30日間，以LINE官方與Google表單進行消費者問卷調查，因此消基會建議，財政部應公布本次抽獎程式的選號程式碼，並將程式碼交由多個第三方檢測其亂數產生器的隨機性，以昭公信，進一步平息滾滾而來的質疑聲浪。消基會也呼籲日後政府機關或業界舉辦抽獎活動，應以此次活動為鑑，主動公開選號程式碼，且保留若干時間，一旦有人提出質疑，將有證可循，可有效化解爭議，更進一步建立公正、透明的形象。