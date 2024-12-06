以夕陽美景、美味烤蚵皆獲極佳口碑的王功漁港。躍升2024台灣新冠軍漁港。彰化縣政府架設「王功漁港即時影像線上看」服務，讓想欣賞夕陽餘暉與漁村風光的民眾可以點開直播，遠距離欣賞王功漁港之美，並規劃走訪王功漁港、感受獨特魅力的遊程。
據交通部觀光署公布，彰化的「鹿港老街」奪下今年前7個月人潮最多的老街，累計將近1100萬人前往旅遊。遊客逛老街後經常順遊的王功漁港，今年首次列入統計就成功空降榜單冠軍，407萬多人到此遊玩，超越原本的最強漁港高雄「蚵仔寮漁港」。縣府年年舉辦「王功漁火節」，以加深知名度。
彰化縣政府繼去年推出虛擬朝聖之旅「八卦山大佛4K高解析度即時影像」，今年在「愛玩彰化Changhua Travels」YouTube頻道上架─王功漁港即時影像線上看服務，縣府表示，無論想規劃漁港之旅、欣賞夕陽餘暉與漁村風光，都可以先點開直播，遠距離欣賞王功漁港之美，再親臨體會王功漁港的獨特魅力。
縣府指出，王功漁港位於彰化芳苑鄉，以「王功夕照」及鮮蚵聞名全台，且擁有豐富的自然人文景觀，廣闊的淺灘潮間帶可見彈塗魚、招潮蟹、蛤仔及各類水鳥等，是結合漁村文化與生態教育的極佳場所；1978年建造的知名地標芳苑燈塔，八角形且黑白相間的直條紋簡約又有型；跨港景觀橋「王者之弓」橋，是絕佳的觀夕照據點，可觀賞到出海口的潮汐變化、豐富的濕地生態景觀。
彰化縣政府城市暨觀光發展處表示，即時影像設置於王功漁港最佳的視野位置，全程捕捉芳苑燈塔及王者之弓橋在潮汐變化、漁船出港、光影變幻的景致，海面點點燈火與燈塔相互輝映，為了完整呈現美景，縣府特別製作縮時攝影，濃縮變換的過程，讓觀眾在短時間即可感受動態的漁村風貌，也供遊客即時了解潮汐和天候狀況，作為旅遊參考。
王功美景高清影像與各縮時攝影連結如下：
彰化旅遊資訊網-即時影像專頁
王功漁港即時影像直播
芳苑燈塔日落縮時攝影
芳苑燈塔日出縮時攝影
王功漁港日落縮時攝影
王功漁港日出縮時攝影
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彰化縣政府繼去年推出虛擬朝聖之旅「八卦山大佛4K高解析度即時影像」，今年在「愛玩彰化Changhua Travels」YouTube頻道上架─王功漁港即時影像線上看服務，縣府表示，無論想規劃漁港之旅、欣賞夕陽餘暉與漁村風光，都可以先點開直播，遠距離欣賞王功漁港之美，再親臨體會王功漁港的獨特魅力。
縣府指出，王功漁港位於彰化芳苑鄉，以「王功夕照」及鮮蚵聞名全台，且擁有豐富的自然人文景觀，廣闊的淺灘潮間帶可見彈塗魚、招潮蟹、蛤仔及各類水鳥等，是結合漁村文化與生態教育的極佳場所；1978年建造的知名地標芳苑燈塔，八角形且黑白相間的直條紋簡約又有型；跨港景觀橋「王者之弓」橋，是絕佳的觀夕照據點，可觀賞到出海口的潮汐變化、豐富的濕地生態景觀。
彰化縣政府城市暨觀光發展處表示，即時影像設置於王功漁港最佳的視野位置，全程捕捉芳苑燈塔及王者之弓橋在潮汐變化、漁船出港、光影變幻的景致，海面點點燈火與燈塔相互輝映，為了完整呈現美景，縣府特別製作縮時攝影，濃縮變換的過程，讓觀眾在短時間即可感受動態的漁村風貌，也供遊客即時了解潮汐和天候狀況，作為旅遊參考。
王功美景高清影像與各縮時攝影連結如下：
彰化旅遊資訊網-即時影像專頁
王功漁港即時影像直播
芳苑燈塔日落縮時攝影
芳苑燈塔日出縮時攝影
王功漁港日落縮時攝影
王功漁港日出縮時攝影