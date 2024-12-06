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擅長「賣台」的國際外賓接待專家飛亞旅行社，以「MyTaiwanTour」品牌奠定歐美客入境來台指定首選的市場地位，不但挺過疫情，更迎來營收新高！2024年滿十週年之際，再創深度慢旅新品牌「匠生活」，首站進軍國人旅遊最愛的日本。昨(5)日舉辦「飛亞旅行社十週年暨匠生活發布會」，飛亞旅行社創辦人暨執行長吳懷紳表示，我們持續深耕旅遊市場，支持永續觀光，主打「短時居遊Staycation」，勢必將成為旅遊服務新典範！九州觀光機構海外事業部長川村和彦、鹿兒島縣觀光聯盟的海外宣傳部長川窪重伸親自蒞臨現場展現日方大力支持的決心，另有「茶師十段」池田研太演繹茶道文化，以及雙城生活家Michael劉、時尚教母陳婉若、財經節目主持人夏韻芬、公關教母丁菱娟，多位業界名人分享「匠生活」九州短時居遊體驗。專注於接待國際訪台旅客的「MyTaiwanTour」，打造出高質感目的地精緻旅遊品牌，吸引瑪丹娜、愛沙尼亞前總統及諾貝爾獎得主等多位國際名人，是外國人來台旅遊指名的優先品牌。「回歸初心、專注細節，持續創造感動。」挺過疫情，於十週年之際推出新品牌「匠生活」，開啟新的旅遊模式-短時居遊（Staycation），致力於提供高端慢旅、單點深度體驗的服務，獨樹一幟的遊程魅力。根據全球頂級奢華旅⾏聯盟Virtuoso分析旅遊市場趨勢的數據顯示，2023上半年銷售額對比2019年疫情前⾼出69％，著名旅遊媒體Skift於2024年初發表的新興⾼端旅遊趨勢，反應出疫情後的旅遊趨勢，更關注於能提升自我、為⽣活重新開機的「慢旅⾏」，或是以「永續」主題規劃的旅遊⾏程，還有享受精緻美⾷、獨特住宿的「單點式奢華體驗」等，因此「匠生活」強調居遊形式的Staycation，是品牌希望分享的旅遊風格，也是目前台灣唯一高質感深度旅遊體驗品牌。吳懷紳表示：專注自我內心，不再只是到景點走馬看花，拍照打卡就走的「拋棄式」旅行。把精緻生活美學的概念融入旅行服務，開啟深度、文化、美學交融的新旅程。九州觀光機構海外事業部部長川村和彦、鹿兒島縣觀光聯盟的海外宣傳部長川窪重伸雙部長更是特地跨海來台，川村和彦表示：隨著台積電進駐熊本，台灣與九州之間的經濟交迅速擴展，緣分也越來越深厚。「匠生活」所提倡的高品質旅遊理念，與九州觀光發展目標一致。部長也分享600年歷史茶產地、世界自然遺產之島「屋久島」等地，盛情邀約台灣朋友前往九州觀光旅行。四位先行體驗短時居遊九州深度旅程的KOL，包括夏韻芬、丁菱娟、陳婉若和Michal劉，也分享旅途中獲得的觸動與收穫。發布會現場更邀請到擁有日本茶審查鑑定技術最高位「茶師十段」的池田研太，演繹日本茶道文化的細膩工藝及美學奧妙。