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▲馬伊琍（左）和胡歌（右）劇中吵不停。（圖／緯來戲劇台）

王家衛《繁花》拍出女演員最美的樣子！《繁花》中飾演夜東京老闆玲子的馬伊琍說，王家衛是個很愛演員的導演，會透過工作過程不斷的發掘演員身上的美好，以及別的導演看不到的特點；劇中，她與胡歌常鬥嘴吵架，王家衛覺得他們兩個的吵架過程很好看，於是要他們多加點戲，還會跟演員說，演不好就剪掉，讓她穿著高跟鞋來回換燈泡40次都無怨言。馬伊琍在《繁花》中飾演夜東京老闆，性格爽朗、心直口快，刀子嘴豆腐心的個人特質讓她因此角人氣迅速攀升；馬伊琍說，我演的時候也覺得玲子很厲害，能屈能伸還很重情義。劇中，玲子常與寶總鬥嘴，還帶有喜劇性的吵架，讓王家衛導演看得津津有味，要他們倆再多加入一些好笑的東西，馬伊琍說，導演就像小孩子一樣。馬伊琍說，上海女人就是這樣，刀子嘴豆腐心，不喜歡說好聽的話，其實我們是越關心就罵得越狠，裡面蘊含著女性的自尊與驕傲。《繁花》的編劇秦雯之前與馬伊琍合作過，兩人頗有默契，馬伊琍說，秦雯很懂女性的語言，語感、吵架、嗲罵也是她們熟悉的語境；因此，即使是到現場化妝才拿到劇本，她也能很快的順台詞，看能加入什麼新奇、有趣的內容，就連全程「被罵」的胡歌也加入其中一起創作。馬伊琍說，拍攝時，導演常說「演得不好給妳剪掉」，所以大家都拚盡全力，演好每一場戲。她說，自己為了拍好一個眼神鏡頭，從晚間11點拍到凌晨2點多，反覆穿著高跟鞋爬上凳子換燈泡，前前後後拍了3、40次也無怨言，因為王家衛拍出最美的她，讓大家讚不絕口。王家衛知道馬伊琍喜歡吃甜點充飢，還交代工作人員要在現場準好甜品；馬伊琍不拍戲時會有點習慣性駝背，王家衛也都特別提醒她「不要駝背、要挺胸」。《繁花》即將於12月13日晚間11點起，週一至五晚間10至12點於緯來戲劇台43頻道播出。