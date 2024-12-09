我是廣告 請繼續往下閱讀

數位發展部數位產業署(下稱數產署)於今、明(12/7、8)兩日於華山1914文化創意產業園區舉辦2024電商嘉年華，集結電商市集、無現金市集、行動智慧應用體驗等近50個攤位盛大舉行，民眾來逛除了體驗數位生活的便利，還可以集點換各式好禮！數位發展部黃彥男部長出席活動致詞時表示，本次嘉年華展現本部數位經濟推動成果，並結合首屆友善電商徵選，為民眾發掘並推薦友善優質電商企業；鼓勵國內餐飲、零售品牌開發行動智慧應用，為民眾帶來嶄新的智慧生活體驗；推動小微企業導入行動支付，打造更便利的數位化消費環境。其中，今年首次試辦友善電商就獲得眾多電商企業的支持，紛紛響應報名，也從獲選電商企業中發現許多可以作為產業交流學習的友善措施或精進作為，包括預防個資外洩或消費爭議的處理機制流程及態度，或針對友善環境、友善高齡、友善偏鄉離島等不同議題推出的暖心服務等，期待未來能持續為民眾發掘更多優質的電商企業。此外，中華民國無店面零售商業同業公會也藉著首屆友善電商頒獎，帶領獲獎電商企業一同倡議，願全力配合政府打詐政策，支持明年即將上路的網路廣告平台實名制。電商嘉年華現場不但有友善電商展出，更邀請長期與數產署合作的跨境電商夥伴泰國商務處及馬來西亞友誼及貿易中心，為民眾帶來熱門的泰國與馬來西亞電商商品；領客智能透過生成式AI，讓民眾體驗一秒變明星，輕鬆感受變身的魅力；券券Café Coin透過AI咖啡風味輪推薦個人咖啡風味，並展現跨店聯合寄杯，行動儲值、點數共享等便利的數位服務；智慧時尚透過AI營養專家，針對不同客群提供個性化營養建議，提升健康管理能力；Popworld展示如何將商圈的人文地景與商家融入AR遊戲，讓民眾在遊玩中學習在地歷史、文化故事，並串連在地店家促進消費；Bonnie House結合AIoT賞香儀、穿戴裝置蒐集環境與生理數據，提供個性化推薦、個人香氛記憶與心情香氛陪伴服務；三商餐飲透過雲端共享行動微電商服務，協助在地小農開拓新通路，提昇電商經營能力；馬可先生透過數據推薦個人化商品，提供店家門市採購建議；iPASS Money透過綠點小遊戲，向參展民眾傳遞減碳與行動支付的結合優勢。未來，數產署將持續推動數位經濟，鼓勵各行各業運用數位轉型升級，電商嘉年華活動還有一日，歡迎民眾踴躍至現場逛好逛滿，體驗數位新生活。