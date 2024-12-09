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在10月中的午後，有著酷暑般的天氣，卻絲毫不影響一群孩子們在凱道上穿戴著自己設計的車車「狂飆」。原來，10月19日這一天，象徵民主的凱達格蘭大道，被「包場」、設計成專屬孩子們的未來城市；幕後策劃成員之一的裕隆集團，將裕隆汽車位於三義的工廠「搬」到總統府前，讓孩子們發揮創意，親手設計心目中最棒的車車。裕隆集團召集旗下子公司的員工們擔任志工，邀請大人們一起投入這場兒童歡慶盛典，與孩子們一起創造友善城市，共同實現裕隆「You Love未來汽車工廠」的造車夢想。在兒童未來市的入口，小朋友們化身小小導覽員，為每一位進城貴賓帶路解說，邀請貴賓們穿戴手作紙箱車，在凱道上體驗由兒童視角打造的理想城市，一起禮讓行人、安全上路，享受兒童自造城市帶給孩子的自由與無限創意。「希望讓孩子們感受手握方向盤、坐上駕駛座，可以創造很多不一樣的故事。」在「兒童未來市」裡，裕隆集團首次以兒童95cm視角，陪伴孩子一起玩中學，不僅打造「造車工廠」，讓大小朋友體驗造車生產線，在工作坊也能學習到電動車設計原理、吸收道路安全觀念，聽著公益移動的感動故事一起成長。身為台灣自主汽車的品牌，裕隆過去總是帶點神秘感，今年史無前例地分派資源及員工、移師至大眾目光前，為的就是成為移動永續的國家隊，藉由讓大眾看見「汽車，不只是汽車」，進而對移動、交通有更多的想像，並讓有汽車夢的孩子們，可以更靠近自己的夢想。「車車的4個輪胎是手跟腳，可以變成很酷的機器人！」、「它有隱形的機翼，飛到天上就不會塞車了！」一對國小姊弟興奮分享著他們如何發揮創意、親自動手組裝自己的夢想車。在「大FUN凱道─兒童未來市」活動上，有無數的孩子跟他們一樣，乘坐用回收紙箱製成的「自造」車，在凱道上安全且自由的駕車。任誰都沒有想到，充滿技術及專業的國產汽車生產鏈，能被「玩」美搬到總統府前的凱道上，這項創新之舉，在台灣第一個為兒童打造的模擬城市中發生。一輛汽車的從無到有，涵蓋了研發、設計、製造、量產，每個環節必須嚴格把關，體現了裕隆的堅持與匠心。凱道上的「You Love未來汽車工廠」，重現裕隆在苗栗三義的汽車工廠生產線，從車身、油漆、車裝到測試環節的設計活動，邀請孩子們挑選一只紙箱，透過畫筆把夢想塗上車身，再用創意把零件組裝起來，最後仔細檢查車輛組件、為自己的車車蓋上「OK章」，就能開著自己打造的車輛，在凱道安全上路！