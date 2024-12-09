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▲閉幕式活動多，凡愛心捐款滿500元還可以參加搏杯挑戰爭取大獎。（圖／主辦單位提供）

元太道堂攜手元太慈愛人文推廣協進會，8日舉辦「瘋‧神‧紀」12道行趣祈福點燈暨閉幕式，活動以道教文化為核心，結合養生、心靈修養與社區關懷、公益捐款，為民眾帶來一場宗教文化盛會，為期2個月的「瘋‧神‧紀」12道行趣活動圓滿落幕。閉幕式亮點多，包括傳統祈福儀式，讓參與者感受文化傳承魅力，更安排豐富的互動活動，包含特色市集與體驗課程，活動歡樂與溫馨兼具，不僅為參加者點燃新年希望，也為2025年描繪出美好的起點。值得一提的是，當天恰逢元太道堂主神——太乙真人（太乙救苦天尊）萬壽寶誕，主辦單位藉由祈福點燈，祈求太乙天尊庇佑每一位參與者，並以多元文化藝術表演與創意手作活動，增添現場歡樂氣氛。主辦單位致力推廣終身學習，閉幕式成為學員年度成果展的精彩舞台。二胡、北管、太極拳等表演呈現多元文化的深度，學員們以辛勤付出回饋社區，與民眾分享學習的成就與喜悅。此外，活動現場提供木工、紙紮、美食與射箭等免費體驗，讓民眾親身感受手作的樂趣，進一步推廣終身學習的精神。另愛心市集匯集多樣在地小吃、手工藝品和義賣商品，義賣所得將全數捐助公益團體，為弱勢族群點亮希望。此外，凡購買滿額愛心市集點券或參加撲滿吉愛祈福點燈，均可獲得摸彩券，愛心捐款滿500元者還可參加搏杯挑戰，現場共有三次機會爭取大獎，讓活動不僅充滿公益意義，更增添歡樂與驚喜。「吉愛撲滿」邀請民眾以小小善心匯聚成大願望，參與者可於週年慶時領取撲滿，並於閉幕式前送回元太道堂，兌換祈福卡一張，參加「為愛祈福點燈祀典」。在典禮中，點亮一盞祈福燈為自己或親人祈福，象徵新年的平安與希望。