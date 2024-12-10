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▲臺北嘉佩樂酒店將擁有86間典雅客房，還有5大餐飲空間，設計皆由國際知名設計師André Fu操刀。（圖／取自臺北嘉佩樂酒店官網）

▲臺北嘉佩樂酒店的西餐廳以古典歐洲氛圍為設計靈感，展現出華麗與典雅兼具的空間美學。（圖／臺北嘉佩樂酒店提供）

▲甜點坊面向敦化北路，大片玻窗引入自然光與綠意。（圖／臺北嘉佩樂酒店提供）

▲大廳酒吧以沙龍精神打造如私人客廳般的親密空間。（圖／台北嘉佩樂酒店提供）

▲中餐廳則在設計上重新演繹傳統中式建築的精髓。（圖／台北嘉佩樂酒店提供）

▲日式餐廳以「留白之美」為設計核心，運用光影展現「侘寂」的不完美之美。（圖／台北嘉佩樂提供）

▲「承億集團」將開展全新高端野奢品牌「曇」系列，首家「曇-聽琉嶼」落腳在小琉球，以低密度開發的方式目標打造，因此僅10間，皆是獨立又有高隱私的Villa，靠山臨海，預計明年試營運。（圖／承億集團提供）

連年獲美國專業旅遊媒體評選為全球第二大酒店品牌的嘉佩樂Capella，終於將插旗台北，創業不過20年，嘉佩樂旗下的新酒店各具特色，像是曼谷嘉佩樂讓每間房都能奢享昭披耶河美景，而曼谷與新加坡的兩間嘉佩樂酒店也都入選2023年度全球最佳50家酒店榜單。臺灣首家嘉佩樂酒店—臺北嘉佩樂酒店 (Capella Taipei)，坐落於臺北市敦化北路，預計明年2025年第一季揭幕。此次酒店內的5大餐廳，也首次曝光。臺北嘉佩樂酒店將擁有86間典雅客房，設計靈感源自國際知名設計師André Fu對臺北這座城市的深入探索與獨到見解，將其活力與詩意展現在設計的藝術語言中。André Fu將台北形容為「一座活力與詩意交織的城市」。擁有豐富國際設計經驗的他，巧妙結合「現代雅居」的理念，將酒店塑造為一位品味非凡的旅者宅邸，將旅途中珍藏的景緻與回憶融入每一個角落。酒店設計猶如一場視覺藝術之旅：進入酒店後，從大廳到客房，層層展開，猶如步入這位「宅邸主人」的珍藏天地。嘉佩樂「客廳」是每一家嘉佩樂酒店的靈魂所在，熱情好客，溫暖舒適的空間，巧妙地營造出愜意放鬆，賓至如歸的氛圍。而嘉佩樂水療及健身中心（Capella Wellness）更強調不僅是一處安靜的避世之地，還是一個致力於實現身心靈完全自由與放鬆的當代詮釋。André Fu 在每間芳療室中融入了拱形天花板的設計，象徵秩序與自我察覺的凝聚。至於五間獨具特色的餐飲空間，此波也曝光！西餐廳以古典歐洲氛圍為設計靈感，璀璨的大吊燈、深酒紅的色調搭配壓紋皮革與絲絨材質，交織出戲劇性與宏偉氣息，展現出華麗與典雅兼具的空間美學。面向敦化北路的甜點坊，以大片玻璃窗引入林蔭大道的自然光線與綠意，搭配天花板與地板上的細緻圖案，營造出古典優雅的氛圍。同時，André Fu巧妙運用溫暖且帶有童趣的色調，為整體空間注入現代趣味，宛如一座高雅的都市咖啡館，賦予傳統歐洲風情全新的詮釋。緊鄰的大廳酒吧，以沙龍精神為靈感，營造如私人客廳般的親密氛圍，是臺北社交名流的理想聚會場所。設計透過柔和的光線與溫馨的布局，創造出讓人感到放鬆且舒適的社交空間，為城市注入新的活力。中餐廳則在設計上重新演繹傳統中式建築的精髓，將古典東方元素以現代語彙展現，充滿生機與活力。空間中以一幅8米寬的牡丹花手工鑲嵌圖案作為背景牆，為用餐氛圍注入優雅之美。而餐廳天花板則取材自台灣傳統紅瓦屋頂的設計靈感，傳遞出家庭聚餐的溫暖氣息，融合了傳統文化與當代風尚的對話。日式餐廳，則以「留白之美」為核心設計理念，邀請賓客在空間中自由探索與發現。長廊設計與障子窗框營造出詩意的小巷意境，模糊了室內外的界限，窗外景緻被精心框住，帶來沉浸式的靜謐體驗。同時，巧妙運用光影變化，展現「侘寂」美學的不完美之美，讓人感受到細膩而深刻的日本美學哲思。此外，小琉球也將有連鎖飯店新品牌進駐！文創設計旅店品牌「承億集團」將開展全新高端野奢品牌「曇」系列，首家「曇-聽琉嶼」落腳在小琉球，日前已舉辦動土典禮。承億集團「曇-聽琉嶼」將以「海島的聲音風景」為主題並實踐品牌核心思想「回歸土地的永續學 習」，以低密度開發的方式目標打造，因此僅有10間，都是獨立又有高隱私的Villa，且靠山臨海，「曇-聽琉嶼」預計明年2025年第四季試營運。