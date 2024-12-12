東亞超級聯賽（EASL）主辦的「澳門經典賽」中，台灣職籃的兩支勁旅PLG桃園領航猿與TPBL新北國王，同日以優異的表現再度向國際籃壇證明台灣籃球的實力。領航猿以壓倒性優勢晉級，繼續保持隊史在東超的全勝紀錄；而新北國王則用大勝擊潰澳門黑熊，打出一場精彩的復仇之戰。
領航猿壓倒性晉級，保持東超全勝
桃園領航猿本場比賽展現了攻防兩端的壓制力，最終以大比分贏下對手，不僅成功晉級，更延續了東超比賽的不敗金身。領航猿核心盧峻翔表現出色，作為球隊的進攻發動機，他貢獻了17分，全場效率驚人，成為球隊取勝的關鍵。南韓教練更是高度評價盧峻翔：「他是一名非常聰明的球員，無論攻守都表現傑出，未來潛力無窮。」
領航猿的勝利不僅鞏固了台灣職籃的競爭力，也讓球迷看到了團隊籃球的魅力。領航猿教練卡米諾斯表示：「球隊的目標不僅是贏下比賽，更是要在國際舞台上為台灣籃球奠定聲譽。我們會繼續全力以赴，爭取更高榮耀。」
🔥相關報導
解析／領航猿如何兩度打爆韓國職籃亞軍水原KT？
東超／打爆南韓就是爽！台韓職籃亞軍對決 領航猿痛宰對手36分
東超／台灣職籃MVP盧峻翔打爆南韓亞軍 對手主帥坦言：慘敗主因
國王大勝澳門黑熊，復仇之戰完美收官
新北國王在與澳門黑熊的交手中打出一場高強度的比賽，以114：95成功復仇，奪下一場意義非凡的勝利。林書豪全場攻下27分、7籃板與6助攻，展現出他作為核心球員的穩定性。林書緯貢獻14分，洋將桑尼則拿下21分，團隊進攻火力全開。林書豪賽後表示：「贏下這場比賽對我們來說至關重要，特別是在積分差距上追過對手，這為後續賽程奠定了良好基礎。」
國王教練萊恩則對球隊的復仇表現讚不絕口：「上一場我們輸給了黑熊12分，因此這次的目標是贏下13分以上。隊員們展現了堅強的韌性和執行力，這場比賽是全隊努力的成果。」
🔥相關報導
東超／新北國王客場復仇成功！林書豪27分率隊大勝澳門黑熊
澳門經典賽點燃台灣職籃國際化之火
本屆澳門經典賽吸引了眾多球迷到場支持，台灣兩支球隊的優異表現贏得了現場觀眾的一致讚賞。林書豪感嘆：「無論到哪裡，都能感受到台灣球迷的支持。這種熱情讓我們更加有動力在場上拼盡全力。」
澳門黑熊雖敗，但達米安·崇貴（Damian Chong-Qui）以32分、11助攻和5籃板的表現成為球場焦點。他賽後表示：「國王隊展現了更強的能量與拼勁，這是我們無法追上的原因。未來我們會更加努力，希望在下一場比賽中取得更好表現。」
台灣籃球的國際舞台新篇章
桃園領航猿與新北國王在東超賽事中的表現，展現了台灣籃球的實力與潛力，也為台灣籃球的國際化進程注入了新動力。這兩支隊伍不僅是球場上的競爭對手，更是共同將台灣籃球推向國際舞台的重要力量。
我是廣告 請繼續往下閱讀
桃園領航猿本場比賽展現了攻防兩端的壓制力，最終以大比分贏下對手，不僅成功晉級，更延續了東超比賽的不敗金身。領航猿核心盧峻翔表現出色，作為球隊的進攻發動機，他貢獻了17分，全場效率驚人，成為球隊取勝的關鍵。南韓教練更是高度評價盧峻翔：「他是一名非常聰明的球員，無論攻守都表現傑出，未來潛力無窮。」
領航猿的勝利不僅鞏固了台灣職籃的競爭力，也讓球迷看到了團隊籃球的魅力。領航猿教練卡米諾斯表示：「球隊的目標不僅是贏下比賽，更是要在國際舞台上為台灣籃球奠定聲譽。我們會繼續全力以赴，爭取更高榮耀。」
🔥相關報導
解析／領航猿如何兩度打爆韓國職籃亞軍水原KT？
東超／打爆南韓就是爽！台韓職籃亞軍對決 領航猿痛宰對手36分
東超／台灣職籃MVP盧峻翔打爆南韓亞軍 對手主帥坦言：慘敗主因
國王大勝澳門黑熊，復仇之戰完美收官
新北國王在與澳門黑熊的交手中打出一場高強度的比賽，以114：95成功復仇，奪下一場意義非凡的勝利。林書豪全場攻下27分、7籃板與6助攻，展現出他作為核心球員的穩定性。林書緯貢獻14分，洋將桑尼則拿下21分，團隊進攻火力全開。林書豪賽後表示：「贏下這場比賽對我們來說至關重要，特別是在積分差距上追過對手，這為後續賽程奠定了良好基礎。」
國王教練萊恩則對球隊的復仇表現讚不絕口：「上一場我們輸給了黑熊12分，因此這次的目標是贏下13分以上。隊員們展現了堅強的韌性和執行力，這場比賽是全隊努力的成果。」
🔥相關報導
東超／新北國王客場復仇成功！林書豪27分率隊大勝澳門黑熊
澳門經典賽點燃台灣職籃國際化之火
本屆澳門經典賽吸引了眾多球迷到場支持，台灣兩支球隊的優異表現贏得了現場觀眾的一致讚賞。林書豪感嘆：「無論到哪裡，都能感受到台灣球迷的支持。這種熱情讓我們更加有動力在場上拼盡全力。」
澳門黑熊雖敗，但達米安·崇貴（Damian Chong-Qui）以32分、11助攻和5籃板的表現成為球場焦點。他賽後表示：「國王隊展現了更強的能量與拼勁，這是我們無法追上的原因。未來我們會更加努力，希望在下一場比賽中取得更好表現。」
台灣籃球的國際舞台新篇章
桃園領航猿與新北國王在東超賽事中的表現，展現了台灣籃球的實力與潛力，也為台灣籃球的國際化進程注入了新動力。這兩支隊伍不僅是球場上的競爭對手，更是共同將台灣籃球推向國際舞台的重要力量。
更多「籃壇放大鏡」相關新聞。