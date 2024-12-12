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▲領航猿盧峻翔帶領球隊在東超取得三連勝。(圖/東超提供)

▲洋將桑尼則在內線發揮主導作用，貢獻21分，與林書豪聯手擊退黑熊。（圖／新北國王提供）

▲東超首度舉辦「澳門經典賽」在新濠影匯舉行，吸引近滿場觀眾力挺。台灣球隊也很爭氣，皆用大比分差距取得勝利。（圖／特派記者廖聿偉攝）

▲領航猿盧峻翔帶領球隊在東超取得三連勝。(圖/東超提供)

東亞超級聯賽（EASL）主辦的「澳門經典賽」中，台灣職籃的兩支勁旅PLG桃園領航猿與TPBL新北國王，桃園領航猿本場比賽展現了攻防兩端的壓制力，最終以大比分贏下對手，不僅成功晉級，更延續了東超比賽的不敗金身。領航猿核心盧峻翔表現出色，作為球隊的進攻發動機，他貢獻了17分，全場效率驚人，成為球隊取勝的關鍵。南韓教練更是高度評價盧峻翔：「他是一名非常聰明的球員，無論攻守都表現傑出，未來潛力無窮。」領航猿的勝利不僅鞏固了台灣職籃的競爭力，也讓球迷看到了團隊籃球的魅力。新北國王在與澳門黑熊的交手中打出一場高強度的比賽，以114：95成功復仇，奪下一場意義非凡的勝利。林書豪全場攻下27分、7籃板與6助攻，展現出他作為核心球員的穩定性。林書緯貢獻14分，洋將桑尼則拿下21分，團隊進攻火力全開。國王教練萊恩則對球隊的復仇表現讚不絕口：本屆澳門經典賽吸引了眾多球迷到場支持，台灣兩支球隊的優異表現贏得了現場觀眾的一致讚賞。林書豪感嘆：「無論到哪裡，都能感受到台灣球迷的支持。這種熱情讓我們更加有動力在場上拼盡全力。」澳門黑熊雖敗，但達米安·崇貴（Damian Chong-Qui）以32分、11助攻和5籃板的表現成為球場焦點。他賽後表示：「國王隊展現了更強的能量與拼勁，這是我們無法追上的原因。未來我們會更加努力，希望在下一場比賽中取得更好表現。」桃園領航猿與新北國王在東超賽事中的表現，展現了台灣籃球的實力與潛力，也為台灣籃球的國際化進程注入了新動力