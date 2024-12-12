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華人第一成人影視集團「麻豆傳媒」跨足遊戲產業於今年推出華語首個原創互動成人遊戲平台「MASOBU麻涩部」，開站短短半年及累積超過百萬玩家，持續受到網友們的好評回饋！今年年末，「MASOBU麻涩部」再宣告打造紳士放置養成手遊《海王傳奇》，開放封測期間即獲35萬會員好評，並將在12月下旬搶先體驗，於麻涩部平台上線，成為年底最受矚目的紳士手遊！（詳情請至海王傳奇官方網頁）《海王傳奇》是一款戀愛養成放置遊戲，玩家在遊戲中從一名交不到女朋友、生活悲慘的魯蛇男，透過遊戲點擊賺取金錢，鹹魚翻身成為大富豪，開啟了一段征服女神的傳奇海王養成之路！遊戲結合放置玩法和自動女友養成的戀愛經營手法，玩家將靠「手速」點擊與女主角互動，並搭配購買禮物道具贈送給女主角，提升親密度、解鎖專屬私密劇情，遊戲也內建「自動賺錢」也能在閒置的時候慢慢增加，即使在離線狀態下，還能確保玩家的成長效率，讓你無論何適何地都能為人人羨慕的傳奇海王！遊戲內設有豐富的限時劇情活動、每日任務、小遊戲等多種玩法，除了主線劇情，還有多種挑戰關卡，像是對抗賽、射箭、趣味插針等等，拼手速點擊可獲得金錢或女神專屬道具，讓玩家在冒險的同時不斷挑戰自己的極限，解鎖隱藏的獎勵和秘密。此外，下載手遊開局還有1000遊戲鑽與500元現金等你來拿！《海王傳奇》目前共釋出三名女主角，強勢的霸道辣妹「方白」敢愛敢恨，給人難以接近的距離感，卻又被率性個性吸引；魔性神秘少女「李琉漪」，外表甜美可愛卻擅長玩弄感情，讓人著迷又不安；性感美魔女「溫雅」擁有火辣身材，溫柔中又充滿魅惑魅力，讓你忍不住誘惑。未來也將不定期更新火辣角色。