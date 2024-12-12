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全球創新科技領導品牌Epson推出兩款4K超高亮度頂級家用投影機—EH-QL3000B（市價NT$448,000）與EH-QL7000W（市價NT$848,000）鑽石機。本次新品為追尋極致視覺享受、高生活質感且熱愛沉浸體驗的用戶所設計，Epson不斷提升投影技術，為追求更好的畫面，推出高亮的家用投影機機種。不論在打造頂級私人劇院、或是全新的明亮娛樂環境，用戶皆擁有高亮度帶來更加精緻的色彩與細節表現，更可依距離、畫面大小，搭配不同鏡頭，完美貼合各式豪宅設計，搭配自動低延遲模式與低噪音，為用戶獻上頂級的感官饗宴。EH-QL3000B與EH-QL7000W於2024台北國際音響大展搶先亮相，展示無與倫比的視覺體驗。台灣愛普生列印科技事業部暨視覺科技事業部資深總經理輝偉偉表示：「Epson秉持著『省、小、精』的品牌理念，始終致力於創新與卓越。此次推出的EH-QL3000B與EH-QL7000W，無論是對於觀影質感的苛求，還是對於居家環境美學的考量，都是『精』的極致體現。Epson獨家的3LCD雷射投影技術搭配強大的4K處理晶片，提升整體觀影品質；精緻的機身外型和可選配替換的上蓋，讓每一台投影機都成為獨一無二的裝飾品，為奢華的家庭劇院增添個性與品味，也為豪華明亮娛樂空間帶來新的選擇。我們相信鑽石機將重新定義豪華家庭的應用，讓每一次的體驗都成為難忘的享受」。Epson 4K超高亮度頂級家用投影機EH-QL3000B與EH-QL7000W使用品牌獨家的3LCD雷射投影技術，實現高飽和的彩色亮度，滿足挑剔的眼睛。EH-QL3000B亮度為6000 ANSI流明，EH-QL7000W則達到10,000 ANSI流明，亮度的提升使用戶無須屈就於黑暗空間，亦可享有極致4K解析度、更廣的HDR表現，提供私人空間更彈性的運用，同時享受高品質的超大畫面(最大可投1,000吋)。此外，亮度決定了HDR的廣度，Epson再進化的HDR表現，支援HDR10與HLG，即使在明亮的影像中，仍可察覺微小的陰影色調變化，任何一處小細節都無法忽略。高品質影像處理晶片支援4K影像動態插補技術，能精準分析影像訊號中的特徵值，減少模糊的影像；觀看快速移動的體育賽事或玩遊戲時，圖像輪廓能夠持續維持清晰且移動流暢，為4K影像帶來前所未有的真實和活力。「場景Gamma值自動校正」功能，讓投影機在處理亮度和對比度時，顯著提高整體圖像的對比度；超過5,000,000：1的高對比度，搭配全新的自動對比度增強功能，進一步加強物體之間的對比等級。憑藉先進的超高解析度技術，可呈現比以往更加清晰、細膩與立體的4K高畫質圖像，如親臨現場。除了如鑽石般清澈、銳利的影像細節，QL鑽石機系列同時擁有精緻的外觀，如同鑽石的精緻車工設計，能夠完美融入奢華的家庭娛樂空間。兩款新機的機身顏色分別為時尚簡約的黑與白，並且可自由選配上蓋與鏡頭組合，包括香檳金上蓋以及超短焦鏡頭殼與上蓋組，讓投影機不再只是配件，也能夠成為吸睛的裝飾品。EH-QL3000B與EH-QL7000W可搭配多款鏡頭，能夠完美貼合各式空間要求。無論是斜向投影還是貼近畫面的近距離安裝，皆有合適的鏡頭可供搭配。雷射光源提供20,000小時的光源壽命，整機散熱技術則確保長時間使用下的穩定性及耐用性。此外，QL系列支援國際智能家居系統Crestron與Control4，並且能夠透過Web API與Epson Web UI進行網路遠程控制，除了可以與各式智能家居環境輕鬆整合，無論在家裡還是外出，都能以指尖掌控投影機的大小事。➢ 日期：民國113年12月12日（四）至12月15日（日），共展出四天➢ 時間：上午10：00至晚上18：00➢ 地點：台北圓山大飯店（台北市中山區中山北路四段1號）➢ 348展房：4K雷射 3LCD旗艦家庭劇院投影機EH-QB1000B➢ 350展房：4K超高亮度頂級家用投影機（鑽石機）EH-QL7000W結合「上帝之聲 Perlisten」落地喇叭R5t，及家庭劇院之父M&K SOUND，建構出奢華但不奢侈的5.1多聲道，使影音充滿生命力，令人沈浸具包覆感的音效，是打造頂級私人劇院的最佳組合。Epson為全球科技領導品牌，以「省、小、精」創造新價值，豐富人與地球，並透過辦公與家用、商業與產業列印、製造與視覺，以及質感生活等五大創新領域的解決方案，解決社會問題。同時，Epson的目標是在2050年以前，實現負碳排放與排除使用稀有地下資源（如石油、金屬）的環境願景。Epson經營台灣市場始於1982年，並於1995年正式成立海外銷售子公司台灣愛普生科技。總公司精工愛普生公司（SEIKO EPSON CORP.）位於日本長野縣，在全球擁有超過7萬4千名員工及82家集團公司，年營業額超過1兆日幣。了解更多：