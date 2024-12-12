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行政院主計總處今（12）日公布具有我國戶籍國人，112年赴海外工作人數統計，隨疫情影響持續弱化，共計有62萬1千人，較111年增加31.1%達14.8萬人（包含恢復戶籍者1萬7千人），赴各國家（地區）均呈增加，其中赴中國大陸（含港澳）者增加4萬人或22.5%最多，赴日韓增加2.8萬人或68.5%，成長最快，赴美國者及東南亞者亦分別增加2.5萬人及2.1萬人。主計總處指出，98 年至 112 年赴海外工作人數先由66.2萬人增至108 年之 73.9萬人，109年因美中貿易與科技爭端，供應鏈重組及疫情影響跨境移動等效應，赴海外工作人數驟降，110年降至31.9萬人之低點；後隨疫情影響弱化，111年及112年人數持續增加，惟仍未回復疫情前水準。主計總處觀察歷年國人赴各國（地區）工作人數占比變化，發現受生產成本逐年上升及臺商回流轉單效應影響，赴中國大陸（含港澳）者自 100 年高峰 62.2%降至 112 年 35.0%；赴美國者則自 102 年之 11.2%升至 112 年之 20.6%；赴其他國家（日、韓、紐、澳等）者占比亦由 101 年 12.3%增至 112 年 29.6%。112年赴海外工作者中，男性32.5萬人或占52.3%，女性29.6萬人或占47.7%；按年齡層觀察，30~49歲者31.6萬人或占50.9%，50歲以上者19.7萬人或占31.8%；按教育程度別觀察，大專及以上者49.2萬人，占近8成。