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▲金獎隊伍成員分享創作想法。（圖／記者陳美嘉翻攝）

▲短視頻創作大賽分享會現場。（圖／記者陳美嘉翻攝）

▲台灣學生們合影留念。（圖／記者陳美嘉翻攝）

台灣大學生透過鏡頭與創意在沙縣小吃文化短視頻創作大賽中大放異彩。學生們在為期數日的比賽中分組行動，從不同視角、用各種形式精心創作，用鏡頭記錄在地魅力。此次比賽中，來自龍華科技大學的團隊以作品《沙縣等你》榮獲金獎。成員陳同學表示，「作品以第一人稱日記形式記錄在當地的每一天、融入回憶元素，表達對在地小吃的情感連結。」另一位成員賴同學也分享自己的收穫，「我們藉由活動來到沙縣，感受到在地十足的人情味，在很多方面跟台灣很相似，之後也想分享給更多人。」此外，獲得銅獎的作品《月影》也令觀眾們印象深刻，該隊伍成員王同學指出，作品以人為主題、透過月起月落來突顯出那些值得被關注及傳承的文化，深入探索當地民情、小吃製作過程以及享用美食的人群等。他提到，「生活中我們都是一些小角色，但聚集在一起就成為大團體，如同月亮一般，眾人的因緣際會共同成就了沙縣小吃這一獨特的存在。」比賽之餘，同學們漫步沙縣大街小巷，品嚐種類繁多、風味獨特的小吃，也走訪特色景點。此次比賽評審之一、台商優市網融媒體中心副主任吳洛妤高度讚賞學生作品，他指出，幾天的行程中，台灣學生們透過鏡頭深入體驗沙縣美食與文化，每一道美食的特寫鏡頭都讓觀眾感受到其魅力，以視覺化的方式將美食文化更直觀傳遞。