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▲百夫長旅行社再創佳績！2024金旅獎大獎入袋。（圖/業者提供）

▲（左上）日本關東永續創生旅遊、（右上）阿根廷單國深度旅遊、（左下）阿爾及利亞撒哈拉沙漠旅遊、（右下）西澳自然生態旅遊。（圖/業者提供）

▲2024金質旅遊閃耀市場，百夫長旅行社勇奪四項大獎。（圖/業者提供）

在旅遊界擁有奧斯卡稱號的金旅獎，一直都是旅遊業最重要的年度盛事，全台灣最會說故事的旅行社─百夫長旅行社繼二零二三年奪得多洛米堤、羅浮敦與突尼西亞等三項大獎後，今年更上一層樓，奪得四項大獎的殊榮。百夫長旅行社非常重視永續旅遊，日本是永續旅遊非常成熟的國家，特別安排入住淺間溫泉的松本十帖、前橋的白井屋、輕井澤的石岩之家等的永續創生極上美宿，深入慢遊，體驗極致五感饗宴，並規劃富岡製絲場、小諸蒸餾所、勝沼釀造，讓旅者深度發現日本地方創生。至福52列車是由建築大師─隈研吾設計，藉由頂級的餐食與音樂會，讓旅者理解日本的職人精神。阿根廷以其深度、創新和卓越品質，獲得評審團的一致推崇。探索獨特的安地斯山脈與薩爾塔紅酒之路，體驗巴里洛切國家公園的壯麗景色，無疑是深入了解阿根廷的最佳途徑。參與多項獨家活動，品嚐世界50大餐廳的美食，並造訪卡法亞特自然保護區，感受七彩山的丹霞地貌，讓每一刻都成為難忘的美好回憶。非洲阿爾及利亞絕對是本屆金旅獎最獨特的產品，最深度撒哈拉行程，兼具有地球暖化的教育意義，更可以看到阿拉伯融合法式的殖民風情，更重要的是獨家探訪神祕的伊巴迪教派。在百夫長，旅客可以找到阿爾及利亞、突尼西亞、摩洛哥行程，北非是百夫長奠定人文旅行社的重要基石。大洋洲西澳是百夫長獨家秘境，融合壯麗奇觀與在地生活，打造難忘旅程。行程亮點包括卡爾巴里國家公園、尖峰石陣等世界級奇景，以及粉紅夢幻的赫特瀉湖，深受女性旅客喜愛。還可與微笑短尾袋鼠互動，夜晚沉浸於銀河海浪音樂會，體驗自然與文化的完美交融。百夫長旅行社現正舉辦線上旅展，您將會有機會親身造訪這些百夫長旅行社的金旅獎產品，歡迎您加入Line官方帳號，讓百夫長旅行社的客服專員為您仔細講解，期待與您共同創造2025年的旅遊回憶。