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▲紅螞蟻磁磚於台北國際建材展展出，開放民眾參觀。（圖／紅螞蟻磁磚提供）

▲木紋磁磚結合環保、防潮與耐磨特性，適用多種風格與空間，打造自然和諧的原木質感。(圖／紅螞蟻磁磚提供)

抓準「貼進你的心」概念，紅螞蟻磁磚從顧客需求出發，積極升級磁磚產品，已華麗轉身為高質感精品建材。此次於台北國際建築建材展中，呈現最新潮流精品，主視覺由代言人柯有倫強打「貼進你的心」概念，在展區裡打造數座大面磁磚牆營造磅礡氣勢，完美契合當代空間美感與跨界創意呈現，以精采佳作領銜鋒芒。品牌指出，磁磚的採用可以是空間與藝術跨界融合的最佳媒介，用光線、自然及造景來打破建築邊際，帶來細膩優雅的居住感受。此次展出中讓消費者最為驚艷的即是天然木材紋路與磁磚概念結合的絕美精品。業務經理卓佳政表示：「木紋磁磚的優點好清洗、好保養、更環保，已成為磁磚主流之一，不含任何木頭材質的木紋磚，抗潮濕、防蟲蛀與耐刮耐磨，更適宜鋪貼在溫熱氣候的台灣」。3D仿真蝕刻效果更接近原木，能夠輕鬆融入各式風格，其防水耐磨的材質特性，讓更多客戶選擇鋪貼在浴室、建案公設商業空間。當代原木系列具細膩的凹凸面觸感，搭配豐富的版面整體鋪貼效果，展現自然和諧的原木風味。環保概念取代天然木材、木地板，更防火防水，是許多消費者指定施做的好選擇。展區內紅螞蟻磁磚更帶來全新丹峰系列發表，磁質霧面展現空間好品味，3色素磚搭配3色模花及3色地磚帶來和諧的氛圍，配合居家與公共空間需求，風格優雅一致化，更能變換出創意巧思。冰峰系列則是大面60x120cm業界室內最厚1.2公分，做到最佳平整度細緻的大理石紋低調又奢華，展現大氣格局的磅礡格局剛毅中帶有溫潤大美。品牌指出，紅螞蟻磁磚擁有各項國內外認證標章、CNS正字標記等，領先同業在全台各地擁有12個專業經銷商。為了往下扎根年輕族群，除了產品不斷追求藝術卓越美感，近期也上架活潑有趣的LINE貼圖。2025紅螞蟻將持續攜手柯有倫一同傳遞美好價值。12月14日至15日台北國際建材展開放民眾參觀。