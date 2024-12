我是廣告 請繼續往下閱讀

▲席琳娜(左)宣布被男友求婚後,泰勒絲(右)在底下留言「Yes I will be the flower girl.」,透露自己會到婚禮現場當花童。(圖/取自席琳娜 IG)

美國小天后席琳娜戈梅茲(Selena Gomez)2023年底才認愛知名製作人尼布蘭柯(Benny Blanco),沒想到12日席琳娜發文宣布被求婚,還附上超大鑽戒照,就連好友泰勒絲(Taylor Swift)都留言慶祝:「我會在婚禮上當花童!」席琳娜公開被求婚的消息後,不僅吸引粉絲在貼文底下留言祝賀,她多年的好友泰勒絲還留言「Yes I will be the flower girl.」,透露將在婚禮上擔任花童的角色,該則留言已經超過100萬人按讚,粉絲也為兩人的友誼感動,「全世界最好的友情」、「最好的兩個女孩」。席琳娜與泰勒絲的友誼維持超過16年,泰勒絲曾在節目中表示,席琳娜是她這輩子最親近的好友之一,還提到兩人相識時自己17歲,她才15歲,一路走來一起經歷過很多事情,也相信席琳娜有很好的判斷力,在人生的路上會做出很多美好且有意義的事情。席琳娜先前罹患憂鬱症時,泰勒絲的陪伴也成為她重新振作的重要力量,也曾在公開場合多次感謝泰勒絲的支持,還說「因為泰勒絲,我從未對愛情失去信心」,看起來泰勒絲不僅陪伴好友走過低潮時期,也讓席琳娜在愛情的路上充滿勇氣。