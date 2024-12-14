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▲席琳娜（左）宣布被男友求婚後，泰勒絲（右）在底下留言「Yes I will be the flower girl.」，透露自己會到婚禮現場當花童。（圖／取自席琳娜 IG）

美國小天后席琳娜戈梅茲（Selena Gomez）2023年底才認愛知名製作人尼布蘭柯（Benny Blanco），沒想到12日席琳娜發文宣布被求婚，還附上超大鑽戒照，就連好友泰勒絲（Taylor Swift）都留言慶祝：「我會在婚禮上當花童！」席琳娜公開被求婚的消息後，不僅吸引粉絲在貼文底下留言祝賀，她多年的好友泰勒絲還留言「Yes I will be the flower girl.」，透露將在婚禮上擔任花童的角色，該則留言已經超過100萬人按讚，粉絲也為兩人的友誼感動，「全世界最好的友情」、「最好的兩個女孩」。席琳娜與泰勒絲的友誼維持超過16年，泰勒絲曾在節目中表示，席琳娜是她這輩子最親近的好友之一，還提到兩人相識時自己17歲，她才15歲，一路走來一起經歷過很多事情，也相信席琳娜有很好的判斷力，在人生的路上會做出很多美好且有意義的事情。席琳娜先前罹患憂鬱症時，泰勒絲的陪伴也成為她重新振作的重要力量，也曾在公開場合多次感謝泰勒絲的支持，還說「因為泰勒絲，我從未對愛情失去信心」，看起來泰勒絲不僅陪伴好友走過低潮時期，也讓席琳娜在愛情的路上充滿勇氣。