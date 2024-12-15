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▲苗真在《願望》中差點失去兒子陳謙文。（圖／三立提供）

苗真在三立八點台劇《願望》中為了兒子陳謙文瀕臨腦死昏迷傷透了心，命危之際苗真使出全力才把兒子陳謙文從鬼門關救回來，私下苗真分享，自己的兒子曾在11個月大時，不慎被熱水澆傷整腿，讓她跪在醫院門口大哭，求老天幫忙。苗真表示最近每每與陳謙文母子對戲其實心情很低迷，而私下身為母親的她在拍攝急救陳謙文那場戲時情緒完全大崩潰，她也分享：「」她聊起國一的兒子在他11個月大的時候，當時因為工作繁忙把孩子交給父母照顧，結果那天爸爸在家泡茶，本來以為孩子不會注意到熱水桶，結果苗真的兒子趁外公去洗手間時，把椅子拉開，拉倒了整桶熱水。那時正值冬天，兒子穿著棉褲，整桶熱水從他的大腿到腳趾全部燙傷，當媽媽打電話告訴苗真這件事時，她馬上趕回去，並立刻帶著孩子送到醫院急救。醫生告訴他們因為燙傷程度非常嚴重，棉褲的材質還黏在皮膚上，需要進行處理，讓她當時感到非常無助。回想起那段經歷真的很心痛，苗真的父母因為愧疚哭得很傷心，但她只告訴自己不能哭，因為怕自己情緒崩潰會讓他們更加自責，可是作為母親，那種感受至今仍難以忘懷，她也記得當時一路強忍情緒，直到出醫院，她立刻跪在門口大哭，也顧不得旁邊一堆人在看，「之後，他們為孩子四處尋求更好的治療方式，找了多間醫院，最終才找到適合的醫療資源。如今，苗真兒子已經13歲了，至今看到兒子的燙傷疤痕，都是她心裡的痛，但也讓她更加珍惜與孩子的每一天。