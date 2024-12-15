我是廣告 請繼續往下閱讀

小邱（化名）熱愛戶外活動，但某次衝浪發生意外，整個人撞上岩石，頸椎第5節嚴重損傷，導致四肢癱瘓，雖接受頸椎減壓手術並持續復健，進步到能以手杖支撐走動，但左腳無力，行走約20分鐘便體力耗盡，後來到花蓮慈濟醫院接受內生性幹細胞療法、脊髓電刺激治療，如今不僅到健身房運動已無問題，還與家人再次開始衝浪。花蓮慈院神經外科部主任蔡昇宗表示，「能醒能走」是花蓮慈院神經外科部與中西醫復健合療團隊的重點目標，自2019年導入脊髓電刺激器植入手術協助助脊髓損傷病人後，2021年再完成首例例自體骨髓間質幹細胞回輸手術，成功使癱瘓5年的脊髓損傷患者站起來。蔡昇宗指出，美國脊椎損傷協會針對損傷嚴重程度提供分類指南，A是完全損傷，但不代表脊椎被完全切斷，而是大腦和脊椎末端失聯，無法感覺、運動或控制最遠端的肛門與陰部；B至D則為不完全損傷。目前評估A、B類傷友可採幹細胞植入治療，C、D類傷友則建議以晶片電刺激治療。目前已完成幹細胞治療5例，晶片電刺激治療有20例。針對小邱的治療，蔡昇宗說，他在某次衝浪活動遇到「瘋狗浪」，人撞上岩石，造成頸椎第5節嚴重損傷合併四肢癱瘓，接受頸椎減壓手術後持續復健，雖可靠著手杖支撐走動，但因左腳明顯無力，行走約20分鐘便感覺體力耗盡，只能坐著或躺著休息。小邱後來到花蓮探親，得知花蓮慈院推動中西醫合併治療，已協助許多腦傷、脊髓損傷的病人「能醒能走」，於是先接受院長林欣榮進行內生性幹細胞療法，從脊椎完全損傷改善至不完全損傷的程度後，再轉介給蔡昇宗進行脊髓電刺激治療，整體恢復情形良好。蔡昇宗指出，治療後的邱先生，如今綠燈時自行穿越馬路已無問題，並可獨自開車，也能自行爬樓梯，還能到健身房運動，更與兒子重拾潛水樂趣，生活品質、工作效率均獲得明顯進步。