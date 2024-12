我是廣告 請繼續往下閱讀

▲好市多官方已火速將年菜組合英文名稱的「Chinese new year」更改為「Lunar new year」。(圖/取自臉書粉專「盤谷唯一勸世吵架王」)

農曆新年即將到來,不少民眾已經開始物色年菜預訂,美式賣場「好市多」(Costco)也同步推出年菜組合,不過網紅「盤谷唯一勸世吵架王」卻發現,好市多官網將農曆新年翻譯成英文「Chinese new year」,讓他直接寄信投訴,並看到官方不到7小時就火速改掉,忍不住直言:「不要以為大公司都不會理你,先做再說。」臉書粉專「盤谷唯一勸世吵架王」13日發文,表示好市多近期在網頁上販售年菜組合,但英文名稱卻是寫「Chinese new year」,因此他特地發一封信給好市多,指出過了不到7小時,「盤谷唯一勸世吵架王」再查看好市多官網,,代表有在參考顧客的意見,讓他直呼:「有時候我們會覺得應該不會成功吧,但沒有試哪會知道? 總之我要給好市多一萬個讚!」事實上,近幾年「農曆新年」的英文翻譯吵得沸沸揚揚,2023年有南韓女團成員在網路上使用「Chinese New Year」,引發許多南韓網友不滿,她緊急修改為「Lunar new year」後,又惹毛大批中國網友,成了具有爭議性的文化用詞。而針對此次年菜名稱事件,好市多回應,公司向來都廣納會員及各界的建議,無論是所有產品或是相關服務,都希望能替各地會員提供所需服務,再次感謝寶貴的意見,讓好市多能夠提供會員更優質的服務。