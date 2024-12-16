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▲好市多官方已火速將年菜組合英文名稱的「Chinese new year」更改為「Lunar new year」。（圖／取自臉書粉專「盤谷唯一勸世吵架王」）

農曆新年即將到來，不少民眾已經開始物色年菜預訂，美式賣場「好市多」（Costco）也同步推出年菜組合，不過網紅「盤谷唯一勸世吵架王」卻發現，好市多官網將農曆新年翻譯成英文「Chinese new year」，讓他直接寄信投訴，並看到官方不到7小時就火速改掉，忍不住直言：「不要以為大公司都不會理你，先做再說。」臉書粉專「盤谷唯一勸世吵架王」13日發文，表示好市多近期在網頁上販售年菜組合，但英文名稱卻是寫「Chinese new year」，因此他特地發一封信給好市多，指出過了不到7小時，「盤谷唯一勸世吵架王」再查看好市多官網，，代表有在參考顧客的意見，讓他直呼：「有時候我們會覺得應該不會成功吧，但沒有試哪會知道？ 總之我要給好市多一萬個讚！」事實上，近幾年「農曆新年」的英文翻譯吵得沸沸揚揚，2023年有南韓女團成員在網路上使用「Chinese New Year」，引發許多南韓網友不滿，她緊急修改為「Lunar new year」後，又惹毛大批中國網友，成了具有爭議性的文化用詞。而針對此次年菜名稱事件，好市多回應，公司向來都廣納會員及各界的建議，無論是所有產品或是相關服務，都希望能替各地會員提供所需服務，再次感謝寶貴的意見，讓好市多能夠提供會員更優質的服務。