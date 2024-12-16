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▲悅來大飯店點心房主廚精心研發多樣「藍色之心」甜點（圖／遠雄悅來大飯店）

▲悅來大飯店《英倫西餐廳》聖誕限定大餐，視覺、味覺都是滿滿藍色聖誕氛圍。（圖／悅來大飯店）

為同歡即將到來的聖誕佳節，花蓮遠雄悅來大飯店今年以「藍色聖誕」為主題，融入藍色冰雪世界與北歐童話元素，打造璀璨絢麗聖誕節裝置、主題餐點與系列活動，主題佈置為4公尺高藍色童話薑餅屋，與藍色閃耀聖誕樹，洋溢北歐聖誕村的節慶氛圍，成東部最美聖誕薑餅屋裝置，猶如置身於北歐童話世界中。悅來大飯店團隊精心設計、純手工打造的大型藍色童話薑餅屋，與佇立在旁鑲著藍色、銀白色華麗時尚裝飾的聖誕樹，光彩奪目且非常吸睛，為這個充滿愛與歡樂的季節，增添別具意義的亮點，也成為超高人氣的拍照熱區，站在主題佈置前怎麼拍照都好看，也能為旅程留下最美好雋永的回憶。品牌FB粉絲專頁也同步舉辦網路活動，上傳與聖誕主題佈置合照，即有機會得到溫馨聖誕好禮。悅來大飯店也準備了藍色聖誕限定大餐，2024/12/21-12/25暖心登場，《英倫西餐廳》主廚精心規劃藍色元素料理，採用藍藻蛋白結合堅果調製藍色沙拉醬，融入新鮮海洋沙拉，每一口都能感受在海洋悠遊；聖誕節經典必吃「繽紛聖誕火雞佐藍莓優格醬」，特別選用8公斤重火雞，搭配義式香料、白酒、蔬果醃製入味，外酥內軟肉質鮮嫩多汁，佐藍莓優格醬，呈現多層次的酸甜口味；主廚嚴選「聖誕饗宴戰斧牛佐馬告黑椒汁」，採用美國牛Choice戰斧牛，經炭火燒烤出肉品香氣，搭配花蓮風味馬告與黑胡椒製成醬汁。不僅如此，點心房主廚為藍色聖誕元素精心研發，慕斯蛋糕、馬卡龍、海洋生物造型餅乾、藍莓塔等多樣獨特「藍色之心」甜點，選用天然植物顏色入料，味覺及視覺都有最幸福的享受。