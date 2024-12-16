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▲觀賽派對活動選址於台北人氣酒吧 Opera Cocktail Bar。（圖／業者提供）

▲KOL西南、Xargon、美絮子、妲妲 出席觀賽派隊現場與粉絲玩家同樂。（圖／業者提供）

▲觀賽預測活動，玩家可投下賭注預測冠軍隊伍。（圖／業者提供）

▲2024永劫無間世界賽由「OUG.Mike」拿下單排冠軍。（圖／業者提供）

由艾肯娛樂代理的 STEAM 遊戲《永劫無間》，2024年度盛事「劫盃」總決賽賽事於12月14日、15日在中國長沙完美落幕，經過兩日激烈比拼，最終由單排賽事選手OUG.Mike；三排戰隊CD.Wolves拿下冠軍，奪下豐厚獎金與至高榮耀！作為全球競技盛事的重頭戲，劫盃不僅成功吸引了全球玩家，也成為年度最受矚目盛典。為了讓更多玩家能共享這份冠軍賽的熱血氛圍，今年官方特別在台北舉辦 「劫盃觀賽派對」，與亞服玩家們共同見證2024劫盃冠軍誕生。活動現場除了設有賽事LIVE賽評轉播，還邀請多位知名KOL Cos化身遊戲角色，與玩家們一起互動、合影，打造一場充滿活力的盛大觀賽派對。為了讓玩家感受永劫賽事的熱血， 《永劫無間》團隊首次於台北舉辦「劫盃觀賽派對」活動一釋出便吸引了超過百位玩家熱烈報名！玩家參與熱烈、熱情滿滿！本次活動選址於台北人氣酒吧 Opera Cocktail Bar，以其獨特的Pub氛圍與大螢幕視聽響宴，為玩家們提供了完美的觀賽環境。本次觀賽派對的一大亮點，便是因應遊戲新版本「世界武道大會」釋出，特別邀請四位知名KOL分別扮演遊戲角色造型並擔任四大武派的「掌門人」，泰國泰拳門派-蔣西南（觀山海－胡為）、西方劍術門派-Xargon（傑洛特－季滄海）、中國功夫門派-美絮子（龍之道－土御門胡桃）、日本劍道門派-妲妲（御宅蘿夢－土御門胡桃），玩家們入場時將獲得代表四大武派的「劫盃限定披風」以及限量紀念帆布袋。當玩家穿上代表四大武派的披風，便彰顯門派的勢力與榮耀！在現場跟隨KOL掌門人與其他門派進行捉對廝殺互動遊戲，讓四大武派玩家之間的較勁增添更多趣味氛圍，並在終場見證屬於四大武派中，最強武派榮耀的誕生！為了讓現場的玩家們更加融入本次的劫盃總決賽，團隊特別準備「預測冠軍投注小遊戲」，玩家可以透過投注箱預測各回合賽事冠軍並累積積分！最終預測積分最高的玩家將成功帶走豐富的限定周邊好禮，成為這次觀賽派對最幸運的「劫盃預言家」！《永劫無間》2024劫盃賽事因玩家熱情參與而精彩，台北觀賽派對圓滿落幕。玩家攜帶滿滿回憶，熱切期待明年再度與豪傑們相會，共同感受劫盃總決賽的熱血與感動！劫盃單排賽事驚心動魄，「OUG.Mike」成功衛冕冠軍，續寫傳奇。Mike雖首個獲得賽點，但面臨SZ.WBG Spider小蜘蛛、YTG.T225等選手緊追，直到第五局更形成三人賽點局面，競爭異常激烈。關鍵第七回合，Mike選出崔三娘，一落地狀態爆發，連下兩個擊敗分。儘管SSONE.Paste佩斯特、Xone.wufeng無風等選手強力反擊，Mike仍穩紮穩打，最終成功捍衛冠軍寶座，奪得2024劫盃單排冠軍榮耀！三排賽事更是八回合白熱化激戰！排行榜不斷易位，賽況難以預測。越南戰隊BBE、521戰隊狀態絕佳，憑藉絕佳默契強勢追上排行，521戰隊更搶先挺進賽點。直到第七回合，賽事仍勝負未定，九支戰隊同時開啟賽點！最終成都狼隊CD.Wolves殺出重圍，憑藉ZK扎克關鍵奧義技能，奮戰到底，斬獲隊史首座冠軍，完成2024劫盃最後的冠軍拼圖！劫盃在慶賀冠軍的歡呼聲中圓滿落幕，但《永劫無間》所帶來的驚喜可遠不止如此！遊戲正火熱推出「巫師3」聯動「獵魔之旅」限時活動，邀請玩家展開奇幻冒險。即日起，完成指定任務即可獲得「酬金」，蒐集一定數量更有機會免費兌換季滄海專屬極品時裝「巫師3・傑洛特」！立即登入永劫無間，跟著四大武派，成為下一代的武林宗師！