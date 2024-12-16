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▲「Pokémon fit」系列中的新商品異色烈空坐玩偶，即將在本週六上架。（圖／寶可夢臉書）

▲人氣超高的伊布家族，附扣環吉祥物也將開賣。（圖／寶可夢臉書）

▲台灣寶可夢中心即將限期發送社群日貼紙。（圖／寶可夢臉書）

台灣寶可夢中心（Pokémon Center TAIPEI）來台已滿一週年，近期又推出驚喜新商品，現場更將限期發送「可愛贈品」，只要出示《Pokémon GO》手機遊戲畫面即可獲得，忠實寶可夢粉絲快點衝吧！台灣寶可夢中心今（16）日宣布，即將於12月21日（六）上架「Pokémon fit」系列中的新商品絨毛玩偶，至於則是在12月20日（五）就登場，而這些商品除了到台灣寶可夢中心現場之外，在PChome24h購物的「Pokémon Store」也能買到哦！毛絨玩具 Pokémon fit (黑色烈空坐) $520附扣環吉祥物 (伊布系列)均一價$370除了新商品之外，Pokémon Center TAIPEI也宣布，在12月18日（三）～12月22日（日）期間消費，顧客在收銀台出示《Pokémon GO》手機遊戲畫面，即免費獲贈社群日貼紙1張。這張社群日貼紙上有小火馬、木木梟等等可愛的寶可夢嶄露笑顏，還印上大大的2024年，象徵著這即將告別著開心的一年。2024年 12月14日（六），15日（日）2024年 12月21日（六），22日（日）2024年 12月28日（六），29日（日）上午10:00入店整理券發放開始上午10:45入店整理券發放結束※依據當日人潮狀況，上述時間有可能前後調整。