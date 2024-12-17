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▲民眾可透過手機創作屬於自己的光影作品。（圖／新北市文化局提供）

詳細活動資訊可至國定古蹟林本源園邸官方網站或臉書粉絲專頁查詢。

林本源園邸自108年起，結合數位科技與傳統文化，推出光雕展演活動。今年《魔幻光影 嬉遊林園》光雕秀首創手機作畫即時投影的「數位科技光雕互動」，自11月15日開始至今，已累計超過3千人次遊客到訪，期間還有真人舞蹈與光影構作共舞的特別場次，活動至12月28日止，倒數最後兩周，邀請民眾把握機會夜遊林園，體驗沉浸科技與藝術交織的奇幻光影世界!新北市政府文化局表示，今年的林園光雕秀除了帶來嶄新的光影投影，更首創「數位科技光雕互動」，民眾可透過手機即時作畫，將個人創作投影於「來青閣」牆面，親身參與這場光影藝術。舞蹈家施旻雯、太古踏舞團將於12月28日與光雕共舞演出，融合動感與光影藝術，為觀眾帶來震撼的視覺與感官體驗。此外，即日起至12月28日止光雕秀活動期間，林園文創商品賣店自營商品享9折優惠，12月28日當天賣店亦將夜間開放，歡迎入園選購。同時推薦民眾若想來欣賞光雕展演，不妨規劃一日府中雙城小旅行，除了林本源園邸不論早晚皆別具氛圍的園林建築，周邊還有黃石市場，可大啖在地風味美食，適逢耶誕節日的到來，新北歡樂耶誕城的燈區貫穿府中廣場、市民廣場等景點，歡迎大小朋友一同感受府中雙城的魔幻氛圍。《魔幻光影 嬉遊林園》光雕秀活動至12月28日，每周五、六晚間6:30至8:30在林本源園邸來青閣登場，每半小時一場次，每場開放100人，各場次開放前發放號碼牌。歡迎大家來林家花園，踏上這場光影與藝術的魔法旅程！