林本源園邸自108年起，結合數位科技與傳統文化，推出光雕展演活動。今年《魔幻光影 嬉遊林園》光雕秀首創手機作畫即時投影的「數位科技光雕互動」，自11月15日開始至今，已累計超過3千人次遊客到訪，期間還有真人舞蹈與光影構作共舞的特別場次，活動至12月28日止，倒數最後兩周，邀請民眾把握機會夜遊林園，體驗沉浸科技與藝術交織的奇幻光影世界!
新北市政府文化局表示，今年的林園光雕秀除了帶來嶄新的光影投影，更首創「數位科技光雕互動」，民眾可透過手機即時作畫，將個人創作投影於「來青閣」牆面，親身參與這場光影藝術。舞蹈家施旻雯、太古踏舞團將於12月28日與光雕共舞演出，融合動感與光影藝術，為觀眾帶來震撼的視覺與感官體驗。此外，即日起至12月28日止光雕秀活動期間，林園文創商品賣店自營商品享9折優惠，12月28日當天賣店亦將夜間開放，歡迎入園選購。
同時推薦民眾若想來欣賞光雕展演，不妨規劃一日府中雙城小旅行，除了林本源園邸不論早晚皆別具氛圍的園林建築，周邊還有黃石市場，可大啖在地風味美食，適逢耶誕節日的到來，新北歡樂耶誕城的燈區貫穿府中廣場、市民廣場等景點，歡迎大小朋友一同感受府中雙城的魔幻氛圍。
《魔幻光影 嬉遊林園》光雕秀活動至12月28日，每周五、六晚間6:30至8:30在林本源園邸來青閣登場，每半小時一場次，每場開放100人，各場次開放前發放號碼牌。歡迎大家來林家花園，踏上這場光影與藝術的魔法旅程！
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同時推薦民眾若想來欣賞光雕展演，不妨規劃一日府中雙城小旅行，除了林本源園邸不論早晚皆別具氛圍的園林建築，周邊還有黃石市場，可大啖在地風味美食，適逢耶誕節日的到來，新北歡樂耶誕城的燈區貫穿府中廣場、市民廣場等景點，歡迎大小朋友一同感受府中雙城的魔幻氛圍。
《魔幻光影 嬉遊林園》光雕秀活動至12月28日，每周五、六晚間6:30至8:30在林本源園邸來青閣登場，每半小時一場次，每場開放100人，各場次開放前發放號碼牌。歡迎大家來林家花園，踏上這場光影與藝術的魔法旅程！