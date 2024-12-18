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▲日本東海電視台訪問專門研究睡眠的醫師，指出先蓋毯子、外層蓋羽絨被的方式最不保暖。（示意圖／翻攝tokai-tv）

▲毛毯蓋在最上層時，注意讓正面朝上，較粗糙的一面接觸被子，這樣可增加摩擦力，讓毛毯不容易移位。（圖／記者徐銘穗攝）

入冬最強冷氣團來襲，棉被要怎麼蓋才會暖？一堆人棉被、羽絨被和毛毯全出動，但是睡了一陣子還是感到手腳冰冷，凍到無法入眠，其實這是「順序錯誤」。日本專家分享，最強冬眠等級蓋法是所謂的「三明治蓋法」，保暖墊鋪底、蓋羽絨被（或棉被），最上層蓋毛毯，保證一覺暖暖到天亮。實測發現躺5分鐘升溫8度，超暖的。日本睡眠專家Hirano Mari曾在電視節目《ZIP！》中，分析常見羽絨被、羊毛被、棉被及毛毯（聚酯纖維被）等4種被子材質，羽絨被最為輕柔、保溫程度高；羊毛被吸濕力強、保溫程度高；棉被吸濕性強，保暖程度尚可；毛毯（聚酯纖維被）觸感舒適、不透氣，保溫效果佳。Hirano Mari在節目中建議，冬天蓋被方法最保暖的順序是「三明治蓋法」，也就是先以保暖墊鋪底，人躺下後先蓋羽絨被或羊毛被，再把毛毯蓋在最外層。品牌寢具經理指出，因為毛毯是聚酯纖維材質、不透氣，把毛毯蓋在最外層，正是善用毛毯不透氣的特性，用毯子鎖住熱能。品牌寢具經理也實測發現，沒鋪保暖墊，先蓋毛毯再蓋羽絨被，被窩躺5分鐘約只升溫2度；先蓋羽絨再蓋毛毯，躺5分鐘後則是升溫6度；若使用「三明治蓋法」，先鋪保暖墊，人躺上後蓋羽絨被再覆蓋毛毯，被窩躺5分鐘可升溫8度，十分暖和。此外，如果不想蓋在最上面的毛毯移位，就要留意毛毯的正反面，一般來說毛毯標籤會縫在正面，蓋在最上層時，毛毯正面要朝上，觸感較粗的底部接觸被子，形成摩擦力才不容易讓毛毯移位了。