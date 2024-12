我是廣告 請繼續往下閱讀

太平洋島國萬那杜17日發生芮氏規模7.3後,目前已知造成14人死亡,並破壞了商業建築、大使館,並造成一家醫院損壞。但仍有許多倖存者被埋在瓦礫下,當地搜救人員展開行動,持續搜索受困民眾。綜合路透社等外媒報導,萬那杜17日午間12時47分左右發生芮氏規模7.3的強震,震央位於首都維拉港(Port Vila)以西30公里處外海,震源深度57公里。在地震發生過後,一度發出海嘯警報。紅十字會與紅新月會國際聯合會(International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies)太平洋地區代表團團長葛林伍德(Katie Greenwood)在社群平台X寫道,萬那杜政府通報確認有14人死亡,另有200名傷患在首都主要醫院接受治療。萬那杜警察局長伊亞夫羅(Robson Iavro)表示,目前救援行動集中在兩棟倒塌的建築物上,救援人員與三名被困於倒塌建築中的人仍保持聯繫。伊亞夫羅稱,「我們相信還有更多人被困在裡面。」當地政府與能源部門表示,目前電力、供水和通訊仍是中斷狀態。為了應對湧入的傷患,維拉港醫院外設置了緊急分診帳篷。據萬那杜國家災害管理辦公室報告,維拉港主要市區有十棟建築物受到嚴重結構性損壞。此外,維拉港維拉港一棟有外國大使館進駐的建築物,在地震後出現混凝土柱子倒塌災情,這棟建物內設有美國、英國、法國與紐西蘭的大使館。從社群平台上的影片可以看到,許多車輛被瓦礫壓毀,高速公路上散落著巨石,維拉港國際航運碼頭附近還出現了山體滑坡。另外還有民眾排隊購買燃料與必需品。在規模7.3地震過後又發生多次餘震,其中包括一場規模6.1的餘震。有一名在維拉港經營度假村的管理者伯德(Caroline Bird)表示,「就在兩分鐘前,我們又感受到一次震動……一晚上有數不清的餘震,接連不斷。」看守總理薩威(Charlot Salwai)宣布國家進入緊急狀態,並對受創最嚴重的災區實施為期7天的宵禁。萬那杜已在尋求國際援助。澳洲外交部長黃英賢(Penny Wong)表示,澳洲準備提供援助;澳洲國防部長馬勒斯(Richard Marles)指出,兩架軍用飛機將於18日早上飛往瓦努阿圖,搭載醫療支援團隊與搜救人員。此外,紐西蘭也表示,將派出一架飛機檢查飛機是否能降落萬那杜。萬那杜的國際機場依舊維持關閉。萬那杜機場公司(Airports Vanuatu)執行長拉考(Jason Rakau)表示,為讓醫療與緊急救援飛機降落,維拉港國際機場將關閉商業航空服務72小時。聯合國人道事務協調廳(UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs,OCHA)估計約有11萬6000人受到此次地震影響,相當於萬那杜人口的約三分之一。