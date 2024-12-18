臺北市政府於今（18）日舉辦「113年臺北市景點督導考核績優景點頒獎典禮」，由國立故宮博物院、臺北市立動物園及臺北表演藝術中心分別榮獲國際級、潛力級及新星級第一名。另外，新北市同樣也公告了新北市今年度獲選的39家優質「新北市優良旅館及魅力民宿」名單，都是國人旅遊時最好的參考。
北市府提到，台北市以融合傳統與現代的獨特魅力，吸引眾多國內外遊客造訪旅遊，為進一步提升城市觀光競爭力，臺北市政府觀光傳播局透過專家實地評核，評選出國立故宮博物院、臺北市立動物園及臺北表演藝術中心為各類別的第一名，因為此三個景點在智慧觀光、服務品質、餐飲管理、永續發展及友善環境等多方面傑出表現。
北市府觀傳局說，除三大類別的冠軍外，其他績優景點亦展現出臺北的多元文化與深厚魅力；其中，國際級的台北101觀景台在餐飲衛生管理、遊客服務的表現突出，多國語言服務便利國際遊客參觀；松山文創園區則在園區整體規劃別有用心，除室內區域開放時間較長，戶外空間也是24小時開放；西門紅樓店家商品融入循環再生與永續理念，官網還提供線上3D導覽與語音導覽服務。
而潛力級的臺北市兒童新樂園的科技服務亦表現優秀，除了園內可使用電子支付，部分設施也開放線上預約；臺北市立美術館推出夜間開放及免票時段，強化室外公共區域，提升遊客服務體驗；臺北市孔廟則推出多種互動體驗導覽活動，並成功以多種語版傳達儒家文化內涵，豐富遊客參與感受。
而新北市觀光旅遊局則是今(18)日公布今年度獲選的39家優質「新北市優良旅館及魅力民宿」名單！這些獲獎的旅館民宿不僅在硬體設施上不斷提升，更在服務品質上精益求精。
觀旅局長楊宗珉表示，今年獲選的新北市優良旅館及魅力民宿，皆經過專家學者組成的專業評鑑團隊，從硬體設備、服務品質等方面進行嚴格評比。這些獲獎的旅宿不僅擁有優質的硬體設施，更提供細心周到的服務，絕對能讓旅客擁有美好的住宿體驗。
🟡「新北市優良旅館及魅力民宿」39家得獎名單：
馥都飯店、板橋凱撒大飯店、台北新板希爾頓酒店、陽明山天籟渡假酒店、八里福朋喜來登酒店、私客創旅、白宮行館、歐遊國際連鎖精品旅館、九閣商旅、庭有名旅居文旅、富悅渡假休閒旅館、樂頤飯店、TS MOTEL（鼎帥温泉汽車旅館)、旅行邦尼、金漫金水、金漫民宿、一畝田民宿、文坊、嶼民宿、眷村1954、暮光民宿、月光石民宿、濦崌四季、樹之城、美好時光民宿、海霞您的家、美人山、酒內民宿、山城逸境、山明水舍民宿、沐石原宿、淡水嶘民宿、虹橋民宿、金山金色陽光民宿、月牙桐海景民宿、神隱之森民宿、神隱國度民宿、逸閒居民宿多家旅宿業。
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北市府觀傳局說，除三大類別的冠軍外，其他績優景點亦展現出臺北的多元文化與深厚魅力；其中，國際級的台北101觀景台在餐飲衛生管理、遊客服務的表現突出，多國語言服務便利國際遊客參觀；松山文創園區則在園區整體規劃別有用心，除室內區域開放時間較長，戶外空間也是24小時開放；西門紅樓店家商品融入循環再生與永續理念，官網還提供線上3D導覽與語音導覽服務。
而潛力級的臺北市兒童新樂園的科技服務亦表現優秀，除了園內可使用電子支付，部分設施也開放線上預約；臺北市立美術館推出夜間開放及免票時段，強化室外公共區域，提升遊客服務體驗；臺北市孔廟則推出多種互動體驗導覽活動，並成功以多種語版傳達儒家文化內涵，豐富遊客參與感受。
而新北市觀光旅遊局則是今(18)日公布今年度獲選的39家優質「新北市優良旅館及魅力民宿」名單！這些獲獎的旅館民宿不僅在硬體設施上不斷提升，更在服務品質上精益求精。
觀旅局長楊宗珉表示，今年獲選的新北市優良旅館及魅力民宿，皆經過專家學者組成的專業評鑑團隊，從硬體設備、服務品質等方面進行嚴格評比。這些獲獎的旅宿不僅擁有優質的硬體設施，更提供細心周到的服務，絕對能讓旅客擁有美好的住宿體驗。
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