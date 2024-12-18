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▲臺北市立動物園榮獲113年（2024年）景點督導考核計畫潛力級第一名（圖／臺北市立動物園提供）

▲新北市觀光旅遊局今日公布今年度獲選的39家優質「新北市優良旅館及魅力民宿」名單，包含圖中的暮光民宿（圖／暮光民宿 提供）

▲馥都飯店也在今年度新北市觀光旅遊局，公布39家優質「新北市優良旅館及魅力民宿」名單內。（圖／馥都飯店提供）

臺北市政府於今（18）日舉辦「113年臺北市景點督導考核績優景點頒獎典禮」，。另外，新北市同樣也公告了新北市今年度獲選的39家優質「新北市優良旅館及魅力民宿」名單，都是國人旅遊時最好的參考。北市府提到，台北市以融合傳統與現代的獨特魅力，吸引眾多國內外遊客造訪旅遊，為進一步提升城市觀光競爭力，臺北市政府觀光傳播局透過專家實地評核，評選出國立故宮博物院、臺北市立動物園及臺北表演藝術中心為各類別的第一名北市府觀傳局說，除三大類別的冠軍外，其他績優景點亦展現出臺北的多元文化與深厚魅力；其中；松山文創園區則在園區整體規劃別有用心，除室內區域開放時間較長，戶外空間也是24小時開放；西門紅樓店家商品融入循環再生與永續理念，官網還提供線上3D導覽與語音導覽服務。而潛力級的臺北市兒童新樂園的科技服務亦表現優秀，除了園內可使用電子支付，部分設施也開放線上預約；臺北市立美術館推出夜間開放及免票時段，強化室外公共區域，提升遊客服務體驗；臺北市孔廟則推出多種互動體驗導覽活動，並成功以多種語版傳達儒家文化內涵，豐富遊客參與感受。而新北市觀光旅遊局則是今(18)日公布今年度獲選的39家優質「新北市優良旅館及魅力民宿」名單！這些獲獎的旅館民宿不僅在硬體設施上不斷提升，更在服務品質上精益求精。觀旅局長楊宗珉表示，今年獲選的新北市優良旅館及魅力民宿，皆經過專家學者組成的專業評鑑團隊，從硬體設備、服務品質等方面進行嚴格評比。這些獲獎的旅宿不僅擁有優質的硬體設施，更提供細心周到的服務，絕對能讓旅客擁有美好的住宿體驗。馥都飯店、板橋凱撒大飯店、台北新板希爾頓酒店、陽明山天籟渡假酒店、八里福朋喜來登酒店、私客創旅、白宮行館、歐遊國際連鎖精品旅館、九閣商旅、庭有名旅居文旅、富悅渡假休閒旅館、樂頤飯店、TS MOTEL（鼎帥温泉汽車旅館)、旅行邦尼、金漫金水、金漫民宿、一畝田民宿、文坊、嶼民宿、眷村1954、暮光民宿、月光石民宿、濦崌四季、樹之城、美好時光民宿、海霞您的家、美人山、酒內民宿、山城逸境、山明水舍民宿、沐石原宿、淡水嶘民宿、虹橋民宿、金山金色陽光民宿、月牙桐海景民宿、神隱之森民宿、神隱國度民宿、逸閒居民宿多家旅宿業。