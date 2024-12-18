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今年適逢台灣大塚製藥在台創立50周年，作為一家深耕台灣半世紀的跨國製藥公司，台灣大塚製藥不僅致力於提供創新藥品，更強調與醫界的緊密合作，共同推動健康與預防醫療的全面發展。對此，總經理松尾政志受訪時表示，台灣醫師不僅在國際醫界受到高度評價，更是推動醫療合作的關鍵核心橋樑。松尾政志指出，台灣醫師憑藉紮實的醫學知識與豐富臨床經驗，在醫療體系中扮演著不可或缺的角色。「我們的藥品資訊無法直接傳遞給病患，需要仰賴醫師作為媒介，台灣醫師的熱忱與專業讓我們能迅速將最新醫療知識帶給大眾，特別感謝台灣醫界對新知的高度興趣以及醫師對相關教育活動參與度與專注力，這是其他地區少見的特點。」台灣大塚製藥致力於與醫師建立深厚合作關係，藉由持續向員工進行專業訓練，確保醫藥業務代表人員能即時回答醫界需求，提供最適切的資訊。「我們希望健康的人可以更健康，有疾病的人能獲得更好的治療，這是我們在台灣與全球共同努力的方向。」松尾政志強調，台灣大塚不僅是一家製藥公司，更是一間綜合保健醫療企業，台灣健保普及率高，配合政策推動，未來公司核心目標在於推廣「預防勝於治療」的健康理念。近期，台灣大塚製藥更開始向一般消費大眾拓展，引進男性健粧品UL．OS到台灣市場，未來將著重於女性更年期保健、長者健康商品及其他預防醫療相關領域的發展。這些商品在台推出前，都會與醫界專業人士合作，進行包括市場調查、學會訪談及反饋蒐集，確保產品不僅達到醫學標準，也能真正回應民眾需求，讓消費者用得安心。在全球AI應用浪潮下，松尾政志也提及台灣大塚正積極建立正確的數據分析能力，並探索AI科技在製藥與醫療領域的運用，特別聚焦在自動化生產與大數據分析。他透露，公司已啟動人才招募計畫，網羅AI專才，以期在未來透過強大的數據基礎，能實現更高效、更智能的醫療支援，積極擁抱科技創造醫療新未來。除了專業藥品服務外，台灣大塚製藥也努力推動相關疾病衛教與預防醫療教育，透過與醫學會合作、校園講座以及官網衛教專區、社群媒體等多管道，提供憂鬱症、躁鬱症、更年期等疾病的最新衛教知識。松尾政志強調，「我們的目標是促進台灣全體民眾的健康，並支持醫界與教育界持續提升公共衛生意識。」台灣大塚將持續與醫界攜手合作，共同推動「預防勝於治療」的核心觀念，為台灣的健康未來注入更多動能。