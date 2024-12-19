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民眾黨創黨元老朱蕙蓉因上政論節目談論黨主席柯文哲案情，並直言柯文哲「死定了」，惹惱小草遭檢舉。先前黨中評會曾通知她3日說明，但朱以當天有事為由拒絕。昨朱蕙蓉收到民眾黨正式書面通知則表示，將依約定時間，在26日到場親自說明。但她仍質疑，聽說中評會現任主委請假中，「到時候誰會用什麼身份來評審？」民眾黨編號004創黨黨員朱蕙蓉曾以證人身分被北檢約談，她事後上政論節目透露自己看到部分資料，直覺柯文哲「死定了」。後來她也證實，自己被當成人頭，在柯文哲的「屯田計畫」中的眾城公司成為董事兼最大股東。朱蕙蓉先前早就因為上節目談論柯案惹怒小草遭到檢舉，當時黨中評會火速發出簡訊要求本月3日說明，不過，朱蕙蓉透露，通知簡訊不但內容草率，電子郵件的通知連官防都沒有，且她當天有事，因此無法到場。昨朱蕙蓉透露收到民眾黨正式書面通知，中評會主委李偉華的官防也印上了，將回函確認依照約定時間、26日上午10時30分到中央黨部說明。不過，朱蕙蓉也質疑，「因為要選中評會委員，據說現任主任委員是請假中」、「到時候誰會用什麼身份來評審」？