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▲人氣男星松下洸平在《致光之君》二度登場，帶動收視高峰。（圖／KKTV）

▲柄本佑為了《致光之君》剃髮，笑稱新造型很輕鬆。（圖／KKTV）

吉高由里子主演的《致光之君》播出大結局，這部一改傳統，以武士、戰事為主題並以從女性視角出發，多了許多戀愛、浪漫的情節，吸引不少年輕世代與女性族群，同時也是史上最多吻戲的大河劇。最終回播出前，編劇更在倒數第3集「加戲」；女主角吉高由里子與柄本祐也一同前往該劇重要故事背景的京都舉辦特別座談會，受到粉絲熱烈歡迎，因為2人在劇中糾纏一生卻沒有結成連理，看到粉絲熱情的模樣，吉高由里子笑說：「好像參加我們的婚宴喔！」《致光之君》故事講述被後世稱為「世界最古老女性文學」，以平安時代中期為舞台的《源氏物語》作者紫式部（吉高由里子 飾）的一生。標題的「致光之君」代表著《源氏物語》的主角光源氏和其原型，在本作也是重要人物的藤原道長（柄本佑 飾）。該劇隨著主角終於開始動筆撰寫《源氏物語》，劇情也進入第3階段的高潮。人氣男星松下洸平於倒數第3集再度登場，與吉高由里子異地重逢，又再帶動一波觀看高峰，吉高由里子就透露，松下洸平因為工作滿檔，劇組拚命去借行程才爭取到他回歸演出，連編劇大石靜都開玩笑說：「如果我不多寫松下洸平和吉高由里子的對手戲，我會被罵的。」由於角色周明（松下洸平 飾）來自宋國，二度登場仍有些許中文台詞，松下洸平受訪時大吐苦水，坦言即使是一句簡短的台詞，也很難進入狀態，笑說：「上次好像把所有能力都用完了！」飾演「藤原道長」的柄本佑還為戲落髮，他表示剃髮時一開始沒有特別的感覺，但當落下的頭髮碰到手臂時，卻湧上一股強烈的情緒，覺得很奇妙。剃髮後整理起來輕鬆很多，笑說先前留長頭髮時才明白，為何老婆每次頭髮吹半乾就跑去看電視，「一直拿吹風機手真的很痠！」不過新造型也有小缺點，就是天氣冷會比較容易感冒。至於眾所關心的正宮黑木華向吉高由里子直球對決的結果，劇中吉高由里子選擇全盤托出她與柄本佑的關係，黑木華得知兩人竟從小就相識時，感到憤怒又震驚，但最後卻還是請託她陪伴丈夫最後一程，大氣又堅忍的形象令觀眾又愛又心疼。編劇大石靜表示，原本打算早點讓這段「修羅場」登場，但考量觀眾的注意力都會被吸走，還是放在了最後。類 型：歷史劇導 演：中島由貴、佐佐木善春、中泉慧、黛鄰太郎、原英輔編 劇：大石靜語 言：日文集 數：48主 演：吉高由里子（飾演：紫式部）柄 本 佑（飾演：藤原道長）黑 木 華（飾演：源倫子）松下洸平（飾演：周明）開播日：2024年1月7日—2024年12月15日收 看：KKTV