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▲春節限量禮盒中的每款糕點，均選用百富最具代表性的「百富12年雙桶單一麥芽威士忌」融入其中。（圖／品牌提供）

▲「嶼藏12年」聞香飽滿，酒體清澈明亮，入口乾淨清爽。（圖／官方提供）

▲「嶼藏18年」則以其醇厚悠長的尾韻稱霸，是年份陳高中的頂級之選。（圖／官方提供）

搶攻春節商機！各大酒類品牌端出年度最強送禮新選擇，百富單一麥芽威士忌，攜手中式糕點品牌合興壹玖肆柒，推出2025新春限定禮盒，將麥芽威士忌巧妙變身傳統糕點，打造出中式糕點與西式烈酒的創新滋味；泰山企業攜手馬祖酒廠，推出全新「嶼藏」陳年高粱系列，首波推出「嶼藏12年」與「嶼藏18年」兩款重磅新品，將在高粱的世界中將掀起新的風潮。THE BALVENIE百富單一麥芽威士忌，與合興壹玖肆柒聯手打造新春限定「百富X合興壹玖肆柒 百福綻香禮盒」，內含桂圓棗泥鬆糕、桂圓棗泥小酥餅、蘋果桂圓小酥餅三款經典糕點。每款糕點均選用百富最具代表性的「百富12年雙桶單一麥芽威士忌」融入其中，為傳統糕點注入全新靈魂。百富12年雙桶單一麥芽威士忌歷經傳統橡木桶熟成12年，並於西班牙 Oloroso 雪莉桶進行數月的二次熟成，酒液富含蜂蜜、香草、堅果與肉桂等豐富香氣。合興壹玖肆柒將蘋果、桂圓等果乾浸漬其中，經過兩週的細緻醞釀，充分吸收酒液的深邃風味後，再交付於每位糕餅師傅手工製作。每顆小酥餅上刻印百富字樣，象徵百富「百福匯聚、富裕滿盈」的美好寓意。禮盒運用典雅丹紅為主調，搭配細緻燙金工藝，每盒內含10入精選糕點（售價1000元），全台限量供應、售完為止。正值歲末佳節之際，烈酒市場也迎來重大新作，泰山企業攜手馬祖酒廠推出全新「嶼藏」陳年高粱，「嶼藏」陳高系列特別選用50°酒體，與常見的58°高粱相比，少了嗆辣、多了馥郁，更為溫潤順口。而馬祖得天獨厚的地理位置與酒廠的中溫麴發酵，均溫19度、長達40~50天的發酵歷程，讓馬酒陳高向來有「綿、醇、淨、爽」四大特色。首波推出「嶼藏12年」與「嶼藏18年」兩款重磅新品。「嶼藏12年」聞香飽滿，酒體清澈明亮，入口乾淨清爽。若置放數分鐘與空氣接觸後再喝，則另有綿厚綿柔、濃醇回甘的餘韻；基底有陳年梅子、楊桃味；聞有果香，入喉微酸生津，整體平衡感極佳。「嶼藏18年」則以其醇厚悠長的尾韻稱霸，是年份陳高中的頂級之選；有明顯的陳年蜜餞味，酒體溫潤，一入口即可感受到時光賜予此款酒體的風格—內斂醇厚、溫潤如玉的口感，搭配東引島上清冽甘甜的湧泉，在蒸餾過程中帶出天然的海風氣息，濃郁優雅又平衡。