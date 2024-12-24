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▲新娘出嫁時從禮車丟出一台冷氣空殼，重摔在地解體，讓網友感到非常新奇。（圖/Threads）

▲過去嘉義一對新人結婚，新娘準備離開娘家不丟扇子，改丟冷氣機，也引發網友熱烈討論。（圖／洪年宏攝影師授權提供）

▲傳統婚禮新娘要出嫁時，禮車剛起步就會開窗丟出扇子，象徵把壞脾氣留在娘家。（示意圖／Pixabay ）

現在許多人辦婚禮更喜歡西式的模式，但也有一些家庭喜愛傳統的結婚儀式，因此有許多習俗現在的人可能不太懂。近日就有網友分享，有新娘準備出嫁上了禮車之後，竟然搬起一台冷氣直接丟出車外，貼文吸引超過萬人朝聖，一名網友在社群平台「Threads」貼文指出「迎娶上車新娘丟什麼？扇子不對.....槍也不對.....」只見貼出的畫面中，貼文曝光後，吸引超過1.5萬名網友朝聖按讚留言、「第一次看到.....丟冷氣是要幹嘛啦！」對於眾多人的疑惑「新娘為何要丟冷氣」，就有內行人解答表示：事實上，也有新娘丟過玩具步槍、連續丟出11把扇子、丟工業扇的案例，笑翻不少網友。雖然現今傳統婚禮已經越來越少，但如果民眾還有機會參與到的話，也會發現其中眉角真的很多，可別看這個丟扇子的小舉動，包括事前準備到完成儀式，都自有一套程序！而「扇子」也要特別準備，看到這裡，是不是覺得傳統婚禮習俗有時也挺有趣呢？