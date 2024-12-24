現在許多人辦婚禮更喜歡西式的模式，但也有一些家庭喜愛傳統的結婚儀式，因此有許多習俗現在的人可能不太懂。近日就有網友分享，有新娘準備出嫁上了禮車之後，竟然搬起一台冷氣直接丟出車外，貼文吸引超過萬人朝聖，許多人好奇提問「為什麼要丟冷氣」，釣出許多內行人解答：「這新娘脾氣我看是很大！」引起廣大討論。
一名網友在社群平台「Threads」貼文指出「迎娶上車新娘丟什麼？扇子不對.....槍也不對.....」只見貼出的畫面中，一名準備出嫁的新娘上了禮車之後，突然搬起一台超巨冷氣直接往車外扔，冷氣直接掉在地板上重擊，外殼還破裂摔爛，雖然冷氣看起來只是一個空殼，但突然有龐然大物從禮車內飛出，還是有點驚嚇。
貼文曝光後，吸引超過1.5萬名網友朝聖按讚留言「夭壽，還日立牌的！這台弄到好也要三萬多捏」、「重點不是她丟出來，是她力氣是有多大，就算只有殼也很重吧」、「丟冷氣是為什麼啊？沒看過有人丟冷氣的」、「不是丟扇子嗎？什麼時候變成冷氣了啦！」、「第一次看到.....丟冷氣是要幹嘛啦！」
新娘出嫁丟冷氣幹嘛？內行人解答：新郎請保重
對於眾多人的疑惑「新娘為何要丟冷氣」，就有內行人解答表示：「新娘出嫁正常都會丟扇子，因為扇的台語跟「性」相近，意象是把壞脾氣留在娘家，丟出之後禮車才會開往夫家，如果丟到整台冷氣的話，可想而知想留在娘家的壞脾氣非常大，新郎日後請保重了。」
事實上，過去一名嘉義新娘也曾經把扇子改成冷氣機來丟，新郎當時也表示：「結婚前幾個晚上都在吵架，希望藉由丟冷氣讓新娘降火」；新娘則打趣的坦承自己脾氣真的不太好，丟冷氣機順便把自己跟老公的脾氣都一起丟掉。也有新娘丟過玩具步槍、連續丟出11把扇子、丟工業扇的案例，笑翻不少網友。
傳統婚禮「丟扇子」眉角多！完整含義一次看
雖然現今傳統婚禮已經越來越少，但如果民眾還有機會參與到的話，也會發現其中眉角真的很多，可別看這個丟扇子的小舉動，包括事前準備到完成儀式，都自有一套程序！根據「華納婚紗」官網介紹，新娘出嫁丟扇子在傳統習俗上有三種說法，包括「新娘把福氣留給娘家」、「新娘要拋棄舊有姓氏，往後從夫家姓」以及「把過去驕縱任性的壞脾氣留在娘家」。
而「扇子」也要特別準備，基本上兩把扇子都會以紅紙裁成條狀黏貼，讓扇子無法打開，這也意味「娘家與新娘感情長久不拆散（扇）」；而新娘丟出扇子之後不能回頭看，也不能輕輕將扇子丟出，避免隨車窗滑落，寓意是怕被夫家欺負「壓落底」；丟出的扇子必須由家中兄弟來撿，如果家族沒有男生，可由新娘媽媽代為撿起；未來新娘回娘家時，不能讓出嫁的女兒見到這把扇子，怕丟棄的壞脾氣全部都會跑回來！看到這裡，是不是覺得傳統婚禮習俗有時也挺有趣呢？
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貼文曝光後，吸引超過1.5萬名網友朝聖按讚留言「夭壽，還日立牌的！這台弄到好也要三萬多捏」、「重點不是她丟出來，是她力氣是有多大，就算只有殼也很重吧」、「丟冷氣是為什麼啊？沒看過有人丟冷氣的」、「不是丟扇子嗎？什麼時候變成冷氣了啦！」、「第一次看到.....丟冷氣是要幹嘛啦！」
新娘出嫁丟冷氣幹嘛？內行人解答：新郎請保重
對於眾多人的疑惑「新娘為何要丟冷氣」，就有內行人解答表示：「新娘出嫁正常都會丟扇子，因為扇的台語跟「性」相近，意象是把壞脾氣留在娘家，丟出之後禮車才會開往夫家，如果丟到整台冷氣的話，可想而知想留在娘家的壞脾氣非常大，新郎日後請保重了。」
事實上，過去一名嘉義新娘也曾經把扇子改成冷氣機來丟，新郎當時也表示：「結婚前幾個晚上都在吵架，希望藉由丟冷氣讓新娘降火」；新娘則打趣的坦承自己脾氣真的不太好，丟冷氣機順便把自己跟老公的脾氣都一起丟掉。也有新娘丟過玩具步槍、連續丟出11把扇子、丟工業扇的案例，笑翻不少網友。
傳統婚禮「丟扇子」眉角多！完整含義一次看
雖然現今傳統婚禮已經越來越少，但如果民眾還有機會參與到的話，也會發現其中眉角真的很多，可別看這個丟扇子的小舉動，包括事前準備到完成儀式，都自有一套程序！根據「華納婚紗」官網介紹，新娘出嫁丟扇子在傳統習俗上有三種說法，包括「新娘把福氣留給娘家」、「新娘要拋棄舊有姓氏，往後從夫家姓」以及「把過去驕縱任性的壞脾氣留在娘家」。
而「扇子」也要特別準備，基本上兩把扇子都會以紅紙裁成條狀黏貼，讓扇子無法打開，這也意味「娘家與新娘感情長久不拆散（扇）」；而新娘丟出扇子之後不能回頭看，也不能輕輕將扇子丟出，避免隨車窗滑落，寓意是怕被夫家欺負「壓落底」；丟出的扇子必須由家中兄弟來撿，如果家族沒有男生，可由新娘媽媽代為撿起；未來新娘回娘家時，不能讓出嫁的女兒見到這把扇子，怕丟棄的壞脾氣全部都會跑回來！看到這裡，是不是覺得傳統婚禮習俗有時也挺有趣呢？