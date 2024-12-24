我是廣告 請繼續往下閱讀

2022年登記參選新北市平地原住民議員候選人林霈宸，不具醫師資格，卻在診所問診開藥、詐取26萬元健保費，且又以「免除掛號費」賄選，還違法自大陸進口新冠肺炎快篩試劑來台轉賣獲利。台灣高等法院今（24）日撤銷原判決，依非法執行醫療業務罪，處有期徒刑7月，不得易科部分應執行有期徒刑1年9月。醫療器材管理法部分不得上訴，其餘部分得上訴。判決指出，林霈宸為2022年新北市平地原住民議員選舉的候選人，也是新北市中和區某診所實際負責人。但在參選期間，她於臉書粉絲專頁公告診所開放原住民免掛號費。當得知就診者是選民後，隨即表明自己是候選人、選舉時請多多支持等，以看診免掛號費買票。而當時，林霈宸未取得合法醫師資格，卻陸續為民眾問診、開藥方，並以李姓駐診醫師名義申報保險醫療費用給付，詐領新台幣26萬4883元全民健康保險費。此外，林霈宸在新冠疫情期間，還轉賣疫苗獲利，她借用人頭，透過不知情的貨運業者，從中國進口1400劑的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）快篩試劑，將其中600餘劑，以每劑50元價格轉賣獲利。一審時，林霈宸坦承不諱，新北地院依選罷法等罪，判她應執行2年徒刑，經上訴二審，台灣高等法院審理指出，林霈宸犯非法執行醫療業務罪部分，尚有檢察官移送併辦所指的多名病患，她在二審期間，念其犯後坦承犯罪，並與健保署達成和解，持續給付分期款中，態度尚稱良好，兼衡其犯罪動機、目的、手段、所生損害，以及素行、智識程度、家庭生活及經濟狀況等一切情狀，判決應執行1年9月徒刑，可上訴；另被控販賣未經核准擅自輸入醫療器材罪部分判刑3月，得易科罰金，不得上訴而確定。