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▲昨日平安夜，張馨予在微博發文寫下8字，護航老公。（圖／翻攝自微博）

▲張馨予（左）2018年嫁給何捷（右），獲封「最美軍嫂」。（圖／翻攝自微博）

▲張馨予過去曾和李晨曖昧，感情經歷備受關注。（圖／張馨予微博）

中國女星張馨予2018年嫁給圈外人、軍官老公何捷，獲得「最美軍嫂」的封號，但近日這個頭銜恐怕不保了，因為何捷遭爆退伍後到大學當保安（保全），令粉絲詫異；更有人認為何捷不上進、配不上張馨予。對此，張馨予不忍了，昨（24）日直接在微博發文嗆聲酸民：「價值觀是個好東西。」雖然她未明確指出自己在講哪件事，但多數粉絲都認為張馨予是為了護愛才霸氣發言，令人欣賞。張馨予的老公何捷是武警特戰指戰員，曾被評為「反恐菁英」，但近日卻被網友爆料他已經退伍，改道廣州大學當學校保安。消息曝光火速引發討論，據悉該職務年薪是15萬人民幣（約新台幣67萬元），對比張馨予在演藝圈的收入，顯然是相當不夠看。因此有網友開始抨擊何捷不上進，甚至辱罵他配不上張馨予。對此，張馨予昨日平安夜時直接在微博發文，霸氣寫下8個字：「價值觀是個好東西」，回嗆酸民。張馨予雖未公開點名她在講哪件事情，但明眼人一看就知道她在為老公撐腰，希望酸民不要只用自己的價值觀看待事情。張馨予的護愛發言也獲得好評，粉絲看了紛紛留言，「挺姐姐，誰說女明星一定要嫁富豪的」、「自己過的開心就可以，不要太在乎外面的聲音」、「可惜不是誰都有好的價值觀，這年頭素質低的人可真多」、「姐，妳過的不好才會讓他們開心，但事實上妳的生活很幸福，妳擁有的也很知足，支持妳」、「在他們眼裡女明星不選擇大富豪都不行了，看不起賺公司薪水的普通人」。現年36歲的張馨予對台灣粉絲來說或許不算太熟悉，但她2007年就出道，其實也算資深女演員。過去張馨予曾和香港演員吳卓羲交往，還與范冰冰的前男友李晨有過曖昧；張馨予也曾在2014年版的陸劇《神鵰俠侶》中飾演女魔頭「李莫愁」，演出的電視劇超過20部，在中國算是知名度頗高的女演員，也難怪家庭生活受到關注。