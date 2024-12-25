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▲台灣活力老化推展協會113年鹿草鄉歲末獨老夢想清單。（圖／台灣活力老化推展協會提供）

▲台灣活力老化推展協會114年共享食物銀行常態需求物資清單。（圖／台灣活力老化推展協會提供）

台灣即將邁入高齡化社會，嘉義縣鹿草鄉為全台最老縣市之一，長者比例更高達28.27%。面對獨居長者的日常需求與生活挑戰，提供實質援助與精神支持已刻不容緩。為此，台灣活力老化推展協會於113年推出「歲末送暖 傳愛圓夢」計畫，旨在改善獨居長者的生活條件，並透過全社會的力量，傳遞溫暖與希望。在協會社工的走訪中，發現許多獨居長者面臨日常生活不便與心理孤寂等問題。例如，蔡阿公因兒子財務危機將生活費移作周轉，導致阿公縮減生活開支，對未來生活陷入擔憂；江奶奶雖行動不便，但仍使用簡陋的瓦斯爐烹煮日常飲食，時有安全疑慮，因此對電鍋、電子鍋等烹飪電器有迫切需求。為解決這些問題，協會與鄉公所整合了數十位長輩的需求，在113年年末提出了具體的募捐計畫，包括物資捐贈與共享食物銀行的設立。捐贈清單涵蓋生活必需品如電子鍋、電熱水器，以及營養品如牛奶與燕麥片，旨在提升長者的生活品質。同時，共享食物銀行亦提供穩定的食品與生活用品，幫助長者應對日常需求。台灣活力老化推展協會理事長吳玉琴以真摯的語氣呼籲社會各界：「歲末將至，我們每個人都期盼與家人團聚，但還有許多獨居長者無法有這樣的期盼。他們需要的不僅是物資，更是社會的關懷與陪伴。每一份捐助，每一刻陪伴，對他們來說都是溫暖的曙光。我誠摯邀請大家，讓我們一起用愛心實現他們的新年夢想，幫助他們感受社會的溫度與希望！」為讓計畫順利推行，台灣活力老化推展協會呼籲社會大眾參與以下三大行動：協會已明確列出物資需求清單，包括電子鍋、電鍋、棉被、牛奶粉等，並設立多元捐贈管道，方便民眾選擇符合自身能力的方式參與。我們希望社會各界能踴躍捐贈，幫助更多像蔡阿公和江奶奶這樣的長輩，改善他們的生活條件。除了物資，計畫的推行需要穩定的經費支持。我們呼籲企業與愛心人士提供資金援助，協助協會購置短缺物資，並擴大服務範圍，讓更多有需要的長者受惠。我們鼓勵民眾參與志願服務，不僅是物資的分發，更是陪伴與傾聽。透過與長者面對面的互動，可以有效減輕他們的孤獨感，讓愛與支持真正深入人心。以上物資請於114年1月15日前寄送至協會共享食物銀行，協會將召集志工在農曆年前為長輩送達這份來自社會大眾的愛心協會期望透過此計畫，喚起全民對長者需求的重視，並建立起長效支持機制，讓關懷行動得以持續發展。最後，我們希望每一位讀者能以實際行動支持這項有意義的活動。歲末時節，讓我們以一份愛心傳遞溫暖，以一份行動改變人生。您的每一份捐助，都將成為長者重拾笑容的希望。讓我們攜手打造一個充滿愛與關懷的社會，共同迎接溫暖的新年！為了促進高齡者享有活力老化應有的權利與願景，台灣活力老化推展協會於109年8月27日成立。協會期許能為我國活力老化政策之健康促進、社會參與、安全維護三大原則，注入新的行動能量，更能邁向聯合國2030年永續發展的課題–高齡者，都能平等且有尊嚴地在一個健康的環境中充分發揮自己的潛能為目的，共同創造一個不分年齡、人人共享的社會。台灣活力老化推展協會自110年起於嘉義縣鹿草鄉提供共老服務，並於112年起於鹿草鄉碧潭村碧潭國小設立「共享食物銀行」，協助獨老及雙老家庭基本生活需求，並關注長者營養均衡與交通問題，促進長者健康、社會參與及活力老化。113年歲末協會與鄉公所合作，針對弱勢獨居長輩的新年禮物進行調查，在農曆年前夕，匯集大家的愛心傳遞給弱勢獨老，實現他們的夢想。