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▲ 昀集柏寓是樂居昀集的危老都更作品。（圖／記者黃文德翻攝）

在現代生活中，家已不僅是遮風擋雨的庇護所，而是一個蘊藏意義與美感的生活角落。樂居昀集以「注入人文關懷，提升城市生活價值」為核心，不僅專注於建築本身，更致力於創造與環境共生的居住體驗。樂居昀集認為好的設計不僅僅是建築外觀的美感，更應注重內在的生活價值與藝術氛圍，透過結合設計與人文關懷，讓美學與功能成為日常生活的一部分，塑造出具有生命力的建築作品。位於中山北路的昀集柏寓，是樂居昀集的一個經典案例。從日治時期的「樺山通」到戰後象徵國父精神的命名，中山北路見證了台北的現代化與多元發展。昀集柏寓的設計巧妙融合這段歷史底蘊與現代美學，以沉穩的大理石色調搭配金色細節，展現了低調奢華的藝術氛圍。大廳內的光影設計與色彩運用，如同一場視覺盛宴，細膩刻畫了建築空間的張力。樂居昀集對建築美學的積極態度與對品質堅持的熱情，讓建築不只是生活的容器，更為城市、居民帶來更高層次的人文價值。每一個建案，都是設計師與建築師心靈與靈魂的結晶。透過與知名設計團隊合作，包括沐易設計與三賦建築師事務所，樂居昀集在材質選擇、空間規劃與視覺美感上精益求精。例如高雄的大昌九禾，運用日式線條與南國熱情氛圍相結合，為當地注入全新的人文價值與話題性。樂居昀集致力於將建築美學升華為城市的一部分，透過結合藝術與設計，讓建築不僅滿足住戶需求，更成為社區的驕傲。以獲得倫敦設計大獎、美國泰坦地產大獎的「昀集柏寓」為起點，未來樂居昀集將持續探索建築與藝術的可能性，打造更多具備國際視野與文化內涵的作品。