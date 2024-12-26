屢獲獎殊榮、風靡巴黎的保養精品蓓朵娜，今(26)日再榮獲大獎肯定，明星商品HD智慧光感粉底乳霜（又稱粉鑽瓶）榮獲第二十一屆國家新創獎-企業新創獎，展現亮眼的效率保養實力，為保養界注入全新活力。
「國家新創獎」是台灣生醫最高榮譽獎項，針對技術進程屬國際重大突破，在核心技術、生產製造、商轉應用、智財專利、市場開拓、臨床/驗證或其他面向，具有實質進展及創新成果。有超過百項技術參賽角逐，經過近百位專業評審歷經三個月的嚴格審查，遴選出具有研發創新、佈局未來之市場標竿產品。
「粉鑽瓶」卓越的產品表現及市場潛力深受評審們肯定，以其優異的功效贏得評審及消費者青睞，粉鑽瓶具有保養、抗皺、保濕及提升肌膚透光度的多重功效，消費者的正面回饋與市場的高接受度，更進一步證明粉鑽瓶的實力與競爭力。
蓓朵娜HD智慧光感粉底乳霜又稱「粉鑽瓶」以其高濃度保養成分為核心，賦予肌膚豐沛的保濕精華，讓使用者在上妝前能進行深層護膚，其獨家智慧光感微粉體利用平滑肌膚反射環境光線，為肌膚打造自然光澤感，呈現輕透的發光美肌。
蓓朵娜品牌創辦人Paul老師表示：「能獲得國家新創獎這項榮譽，是對我們團隊努力的最大肯定。粉鑽瓶一直以來都是我們深受消費者喜愛的明星商品，也是我運用20多年來的美妝經驗所打造的保養品，我們將持續致力於提供更多兼具創新與效果的高品質產品，滿足消費者的需求。」
蓓朵娜粉鑽瓶不僅榮獲生醫界最高榮譽國家新創獎，還是巴黎與紐約時裝週指定使用的台灣保養精品，也獲得SNQ國家品質標章認證與國家品牌玉山獎，並橫掃國內各大美妝大賞獎項，展現卓越品質與國際競爭力。
為慶祝此次獲獎，蓓朵娜特別推出「粉鑽瓶」期間限定優惠活動，讓大家能夠親身體驗感受揚名國際的台灣優秀保養品，網路搜尋「蓓朵娜」、「粉鑽瓶」查看最新優惠。更多保養知識
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「粉鑽瓶」卓越的產品表現及市場潛力深受評審們肯定，以其優異的功效贏得評審及消費者青睞，粉鑽瓶具有保養、抗皺、保濕及提升肌膚透光度的多重功效，消費者的正面回饋與市場的高接受度，更進一步證明粉鑽瓶的實力與競爭力。
蓓朵娜HD智慧光感粉底乳霜又稱「粉鑽瓶」以其高濃度保養成分為核心，賦予肌膚豐沛的保濕精華，讓使用者在上妝前能進行深層護膚，其獨家智慧光感微粉體利用平滑肌膚反射環境光線，為肌膚打造自然光澤感，呈現輕透的發光美肌。
蓓朵娜品牌創辦人Paul老師表示：「能獲得國家新創獎這項榮譽，是對我們團隊努力的最大肯定。粉鑽瓶一直以來都是我們深受消費者喜愛的明星商品，也是我運用20多年來的美妝經驗所打造的保養品，我們將持續致力於提供更多兼具創新與效果的高品質產品，滿足消費者的需求。」
蓓朵娜粉鑽瓶不僅榮獲生醫界最高榮譽國家新創獎，還是巴黎與紐約時裝週指定使用的台灣保養精品，也獲得SNQ國家品質標章認證與國家品牌玉山獎，並橫掃國內各大美妝大賞獎項，展現卓越品質與國際競爭力。
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