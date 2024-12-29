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1名年約40歲女性自然生下2胎後，即飽受經痛之苦，雖曾被診斷為巧克力囊腫並接受切除手術，但10年來持續服用止痛藥、荷爾蒙藥物等，依舊無法有效止痛，而且腹痛還蔓延至腰部、後臀部，連帶出現便秘與房事不順等困擾，日前到大醫院檢查，發現子宮內膜異位嚴重，進行達文西手術並搭配荷爾蒙藥物使用，經痛終於消散。中國醫藥大學新竹附設醫院婦產科主治醫師吳秉忠表示 ，子宮內膜每個月會受荷爾蒙刺激增長、剝落，若這層細胞非常活躍，則會四處轉移，如移行到子宮肌肉層則為子宮肌腺症，若到卵巢即為巧克力囊腫，同時也可能異位到其他部位，例如骨盆壁、腹膜、肝臟、肺臟、腦等。吳秉忠指出，子宮內膜異位最常見以巧克力囊腫的形式出現，主要症狀為經痛及經血量過多，某些患者會有大便解不乾淨、便秘、性生活疼痛、腰臀痠痛等不適，且內膜異位會導致腹腔發炎，進而造成腸沾黏、不孕症。針對此個案，吳秉忠說，當時經超音波及內診理學檢查，判斷為子宮內膜異位症合併腸沾黏，並執行達文西微創手術治療，發現子宮內膜異位已造成骨盆腔嚴重沾黏，內膜異位病灶除子宮外，已蔓延至卵巢、兩側輸尿管、直腸等處，經切除部分子宮、骨盆腔內膜異位瘤，並分離腸道沾黏，全程約4小時，術後僅住院一天即返家，並使用荷爾蒙藥物且定期追蹤，困擾10年的經痛問題終獲緩解。吳秉忠表示，目前治療子宮內膜異位的方法相當多元，患者必須與醫師討論最佳策略，依症狀及需求不同，大致可分為手術治療或保守藥物治療，而部分患者適合以達文西微創手術處理。吳秉忠指出，衛福部已於2024年9月增加給付部分達文西手術，子宮內膜異位的治療便包括在內，期待未來能皆由微創手術的優勢來造福更多病友。