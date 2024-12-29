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▲女童全母乳親餵，只願意嘗試幾口稀飯、吻仔魚、少量蔬菜及水果。（圖／記者張嘉哲攝）

一位1歲3個月女童被家長帶去打疫苗，被醫師發現體重僅7.5公斤，但父母認為自出生都是全母乳親餵，雖然副食品吃不多，但可以正常行走，也滿活潑，所以應該只是挑食導致較瘦小，但進一步檢查顯示，其實女童明顯缺鐵，不僅生長遲緩且已產生貧血，經補鐵後飲食狀況轉好，體重也上升。台北市立聯合醫院和平婦幼院區小兒科主治醫師張芳瑗說，在健兒門診發現這名女童體重過輕，其父母描述，從小至今皆以全母乳親餵，雖然副食品經常要吃不吃，或只願意嘗試幾口稀飯、吻仔魚、少量蔬菜及水果，不過感覺發展還算正常，可以行走，且活潑、好動，因此認為她只是比較挑食，並無大礙。張芳瑗表示，當時為該童進行身體檢查，發現女童不僅唇色較為蒼白，且體重百分位從6個月大的6.5kg、約15~50百分位，掉到目前已低於3百分位，於是進一步安排血液檢查，結果顯示她血中的鐵質嚴重缺乏，造成胃口不開、生長遲緩，甚至已輕微貧血。該女童後續經口服鐵劑的補充，並加強含鐵食物的攝取後，飲食狀況逐漸獲得改善，體重百分位也逐漸回升。張芳瑗指出，由於生活環境公共衛生進步，加上疫苗普及，兒童傳染病發生率明顯下降，更多家長開始關注孩子的生長，而生長遲緩（Failure to thrive）是臨床表現，並非疾病，影響順序以體重最明顯，之後為身高、頭圍，因此目前生長遲緩的定義，為體重低於生長曲線同年齡層標準第3~5百分位以下，或一段時間內體重向下跨越2個百分位線，例如由第75百分位下降至第25百分位。張芳瑗強調，造成生長遲緩原因有很多，可能是器質性原因如先天性異常、心肺疾病、腸胃道功能不良等，也可能是非器質性原因如餵食困難、社經壓力、親子關係等，若有疑似問題，必須接受完整的病史回顧及詳細檢查，針對飲食狀況、營養需求及體能發展進行全方位討論，甚至需要進一步檢驗，建議家長若發現孩子老是吃不胖，最好儘速至小兒科諮詢。