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▲賈靜雯飾演新聞台副總監宋喬安。（圖／我們與惡的距離 The World Between Us臉書）

▲吳慷仁演出殺人犯李曉明的辯護律師。（圖／公視提供）

▲周渝民（由上到下）、謝欣穎、薛仕凌串起故事。（圖／翻攝自YouTube 公視）

《我們與惡的距離II》上個月曝光前導預告片，可見周渝民（仔仔）、薛仕凌、楊貴媚、謝欣穎、劉子銓等實力派演員同台飆戲，從精神疾病出發，探討司法、公衛以及政治議題，和第一季全然不同的劇情，光是劇本就寫了4年，《NOWnews今日新聞》整理出3大看點，以及第一季的劇情，喚醒大家的記憶。《我們與惡的距離》2019年播出，主要探討隨機殺人案，加害者與加害者家屬、被害者家屬、辯護律師和精神疾病患者之間的關係，是台灣第一部以隨機殺人為主題的電視劇。賈靜雯在劇中飾演痛失愛子的電視台副總監「宋喬安」，失去孩子後，她變得冷漠，整天戒酒麻痹自己，也忘記還有一個女兒的存在，導致家庭裂痕越來越明顯。這齣劇也是賈靜雯產後復出第一檔電視劇，更一舉拿下金鐘視后。吳慷仁在劇中飾演人權律師「王赦」，該角色原型是曾替多位殺人犯辯護的黃致豪律師，吳慷仁曾表示無法理解角色的理念，在準備階段，他拜會廢死聯盟、人權律師，想找到角色的核心理念。隨機殺人犯「李曉明」由王可元飾演，他的父母由檢場、謝瓊煖飾演，妹妹則是陳妤，當時謝瓊煖在劇中展現驚人的演技，有「最強催淚機」稱號。故事的結局，賈靜雯雖無法原諒殺了兒子的兇手，但總算學會原諒自己，重拾家庭的意義。第二季為橫跨20年的時代故事、6個命運交錯的家庭，故事以一場大型縱火案為開端，串起周渝民、薛仕凌、楊貴媚、謝欣穎、張軒睿、于子育、劉子銓、白潤音等人種種因果交錯、互相牽扯的情節。預告片花中，同時也打出本季直面的議題，包括「國家政策」、「隨機殺人」、「精神疾病」、「公共衛生」、「社會安全」、「國民法官」等等，強大的戲劇張力令人血脈賁張。《與惡II》從一場火燒出6個家庭的因果糾結，周渝民在劇中飾演精神科醫師「馬亦森」，這個角色橫跨20年，在一場意外失去了老婆與小孩，是情緒很重的角色，周渝民也表示，角色有崩潰大哭、有失控打人，對他而言非常難忘。薛仕凌飾演即將被罷免的新科立委「高政光」，出身政治世家，在理想與家族期待中不斷掙扎，很像夾心餅乾，媽媽則由楊貴媚演出，和周渝民及謝欣穎的角色一同跨越20年，彼此之間有緊密的交集，也是整部劇的主線。謝欣穎此次飾演「加害者」的家人，因為丈夫過失殺人，讓幸福家庭破碎，她必須從少女時期演到2個孩子的母親，對她而言是極大挑戰，謝欣穎也提到，看完第一季後非常喜歡這個故事，因此能有機會參演第二季，無論多困難都想要挑戰。睽違5年完成《與惡II》續篇，延續第一季主創班底、金獎團隊再次強強聯手，回到戲的開發過程，製作人林昱伶表示，這部戲花了非常長的時間開發，編劇呂蒔媛用幾乎可以念完一個碩士的時間做各種田調、研究才做出了這麼龐大的故事，而劇組大慕也是傾盡全力、挑戰自己、挑戰台劇的製作規格。雖然是一個跟第一季沒有絕對關連的故事，但《我們與惡的距離 II》想要探討的核心精神是共通的，都希望透過不同立場去探討當代社會的價值與選擇。製作人林昱伶表示：「」編劇呂蒔媛則強調，這次故事想深入「能否溫柔地接住每個受傷的人」，還打趣說：「